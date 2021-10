"Elle est à toi cette chanson" Avec Joël Favreau, auteur-compositeur, le guitariste de Georges Brassens

"Françoise Canetti, fille du producteur Jacques Canetti, qui a assisté aux débuts de Georges Brassens (1921-1981) au Théâtre des Trois Baudets, a rassemblé dans ce coffret 70 chansons et artistes, qui racontent en musique Brassens, Autrement !"

"Joël Favreauest présent dans le coffret anniversaire à Georges Brassens, c’est à lui que j’ai confié le soin d’accompagner Pierre Arditi dans les 10 chansons poèmes de René Fallet et Lucienne Vernay qui ont été enregistrées pour cet album."Françoise Canetti

"Georges Brassens - Elle est à toi cette chanson" Coffret Collector 70 chansons & Livret avec des documents rares ou inédits> Les Productions Jacques Canetti

"Pour lever le voile et mettre en valeur les qualités que Brassens mettait en action : son sens de l’amitié, sa légendaire bienveillance, son attachement à la justice et à la personne face à l’autorité et à la rumeur publique."Françoise Canetti

À travers ses chansons, ses plus grands interprètes : Arthur H, Nina Simone, Françoise Hardy, Juliette Greco … ses interviews inédites, les chansons poèmes de son ami René Fallet que Pierre Arditi a enregistrées pour ce coffret, ses coups de pouce à de jeunes artistes alors inconnus : Barbara, Serge Lama, Brigitte Fontaine, Maxime Le Forestier…

♫ Étonnez-moi Benoît-Générique début♪ Rythmes gitans : Jo Privat et Les Manouches de Paris –Label Columbia CTX 40.396 ♪ James Brown et son groupe The JB's ! ♪ Franz Schubert : Polonaise ♫ Générique fin ♫ Étonnez-moi Benoît par Françoise Hardy (texte Patrick Modiano & musique Hughes de Courson) – Label Virgin 8406382

♫Étonnez-moi Benoît - Programme

♫ Et maintenant c'est l'Heure de la Musique Légère !