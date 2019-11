Roberto Alagna - Album "Caruso 1873" - "Du plus loin que je me souvienne, j’ai aimé et admiré Enrico Caruso"

Roberto Alagna, reprend les Grands Airs d’opéra, et des chansons napolitaines interprétées par Caruso ... C'est l'album : "Roberto Alagna : Caruso 1873" -Label Sony Classical

Roberto Alagna, ténor

Rafal Siwek, basse

Aleksandra Kurzak, soprano

Orchestre national d’Île-de-France

Yvan Cassar, direction

1. Lucio Dalla: Caruso [2019]

2. Gioacchino Rossini: Petite Messe Solennelle – Domine Deus [1920]

3. Georg Friedrich Haendel: Xerxes, Act I – Frondi tenere e belle ... Ombra mai fu (Largo) [1920]

4. Carlos Gomes: Salvator Rosa, Act I – Mia piccirella [1919]

5. Giovanni Battista Pergolesi: Nina [1919]

6. Anonymous, set by Louis Niedermeyer: Pieta, Signore [1918]

7. Anton Rubinstein: Néron, Act II – O lumière du jour [1917]

8. Teodoro Cottrau: Santa Lucia [1916]

9. Giacomo Puccini: La Boheme, Act IV – Vecchia Zimarra, Senti [1916]

10. Carlos Gomes: Il Guarany, Act I – Sento una forza indomita (Duett) [1914]

11. Piotr I. Tchaïkovsky: La sérénade de Don Juan [1914]

12. Jules Massenet: Élégie (plus Violin) [1913]

13. Helen Rhodes (aka “Guy d'Hardelot"): Parce que (Because) [1912]

14. Giuseppe Verdi: I Lombardi, Act 3 - Qual voluttà trascorrere (Trio) [1912]

15. Emanuele Nutile: Mamma mia che vo' sapé [1909]

16. Georges Bizet: I Pescatori Di Perle, Act I – Mi Par D'udire Ancora [1904]

17. Ruggero Leoncavallo: Mattinata [1904]

18. Francesco Cilea: Adriana Lecouvreur, Act II – No, piú nobile [1902]

19. Jules Massenet: Manon, Act II – Chiudo Gli Occhi [1902]

Bonus vintage : 20. Ernesto de Curtis: Tu ca nun chiagne [1919]

"Du plus loin que je me souvienne, j’ai aimé et admiré Enrico Caruso, quasiment intimement" Roberto Alagna

