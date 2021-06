Didier Bourdon - Passionné de musique - présente son premier album : Le Bourdon !

"Si je n'avais pas été acteur et réalisateur, j'aurai voulu être musicien" Didier Bourdon

Humour, ironie, critique, mélancolique, mais toujours avec une pointe de deuxième degré et de dérision, une voix chaleureuse et posée, l'auteur-compositeur et interprète...

Didier Bourdon, présente son premier album : "Le Bourdon" Label

Composé de 10 titres inédits, dont : "Pourquoi tu te mets à la chanson" où il anticipe les critiques...

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

10 titres inédits dont _"Si tu me suis" un duo avec Michèle Laroque, adaptation d’une chanson des Inconnus, reprise avec ses complices Bernard Campan et Pascal Légitimus : "Vice et versa 2.0"_ pour un clin d’œil nostalgique !

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

Amoureux de musique qu’il pratiquait avant sa carrière de comédien, Didier Bourdon, est l’auteur, compositeur, interprète de cet album, avec l’arrangeur Laurent Bertaud, déjà présent sur les albums Des Inconnus.

Didier Bourdon a composé 2 albums pour Les Inconnus avec des tubes populaires : “Auteuil Neuilly Passy”,“Isabelle a les yeux bleus”, "C'est toi que je t'aime", "Rap-Tout","Chanson Hard Rock", "Vice et Versa"... _La B.O. des films : "Trois frères", "Les trois frères, le retour"... _

"Si je n’avais pas été acteur et réalisateur, j'aurai voulu être musicien"Didier Bourdon

Passionné dès l'adolescence par la musique, Didier Bourdon apprend la guitare classique, puis le rock : Bach, Wagner, Haendel, Pink Floyd, Bob Dylan, Beatles, Police, Pat Metheny, Neil Young... À 20 ans, il compose ses premiers titres dont certains seront repris par les Inconnus !