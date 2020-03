Didier Barbelivien, 5000 chansons : "Ce métier ne m'a pas rendu meilleur, il a fait de moi un homme libre"

5000 chansons, 30 ans de passion, de rencontres, d’amitiés... Les artistes qui ont croisé sa route et avec lesquels il a partagé l’amour des mots, de la musique, de la vie. Sur un air dont lui seul a le secret, Didier Barbelivien pour la première fois confie ce qu’il n’a jamais dit !

"J'ai voulu tout dire comme un observateur, un témoin, un ami, un acteur de ce que j'ai vécu aux côtés des artistes. Les artistes incarnent à eux seuls un condensé de la vie humaine, c'est pour ça que nous les aimons. Certes il y a des sourires de façade et des visages refaits, mais aussi de vrais sentiments, des chagrins et des cœurs brisés."Didier Barbelivien

Didier Barbelivien, l’un des auteurs-compositeurs-interprètes les plus populaires de la chanson française, se livre à travers une inattendue galerie de souvenirs, d’anecdotes et de portraits intimes...

Charles Aznavour, Johnny Hallyday, Coluche, Claude Lelouch... Ce que je n'ai jamais dit : "Pleure pas nostalgie">Éditions Albin Michel

...Gérard Depardieu, Julio Iglesias, Claude François, Julien Clerc, Eric Charden, Michel Delpech, Gilbert Bécaud, Michel Sardou, Nicolas Sarkozy, Léo Ferré, Claude Lelouch, Coluche, Barbara, Christophe.

"Je me suis donc rendu compte que tout mon disque tournait autour du temps, après coup… Le temps est un matériel formidable pour les chansons."Didier Barbelivien

- L’album “ Didier Barbelivien, Créateur de Chansons“- Label Sony Music 2018

- Coffret 3CD “Didier Barbelivien – Best Of“ incluant 4 titres inédits : “Entendre ton prénom“ , “Les temps des bicyclettes“, “Dernier tour de piste“, “Ecouter la pluie“ - Label Sony Music 2019

