Dans le temps sur France Musique, il y avait l'excellente émission de Sylvie Février... Musique légère !

En 1981, Des modifications de la grille des programmes de France-Musique sont annoncées pour le début du mois d'avril, Sylvie Février présentera de 14h à 14 h30 une séquence de musique légère !

En 1989, découvrez ! le magazine de l'opérette "Côté Jardin " présenté par Sylvie Février avec son invité Henri Pujol à propos du Concours national "Les Voix d'or" dont c'était la 33e édition...

En 1977, écoutez ! la partition musicale de "Oh ! Papa !" par le service lyrique de Radio-France-France-Musique, les textes absents sont remplacés par Sylvie Février _*_qui ne trouvait pas l'oeuvre à son goût ! dernière comédie musicale enregistré par l'ex-service lyrique de Radio France, 4 ans après la pièce précédente "J'adore ça" d'Henri Christiné en 1973. Voici le seul enregistrement intégral de cette pièce !

Texte de liaison de Sylvie Février... avec Christiane Issartel (Nane), Dany Barraud (Julia), Monique Stiot (Monique), Linda Felder (Danièle), Michèle Mellory (Gisèle, 1e choriste), Liliane Chatel (Andrée, 2e choriste), Joëlle Vauthier (Véra, 3e choriste), Francine Bouffard (Moute, 4e choriste) Jean-Marie Frémeau (Jacques), Maurice Sieyes (Désormeaux), Gérard Friedmann (Sim), Jacques Trigeau (Godin), Jean-Luc Tardieu (Thibaudet), Jean-Paul Vauquelin (le barman) Orch. et choeurs dir. Jean Doussard

►ETONNEZ-MOI BENOÎT - GENERIQUE DEBUT

♫RHYTMES GITANS : JO PRIVAT ♫JAMES BROWN ET SON GROUPE THE JB's : SAME BEAT PAR JO PRIVAT ET LES MANOUCHES ♫FRANZ SCHUBERT : POLONAISE

►ETONNEZ-MOI BENOÎT - GENERIQUE FIN

♫PATRICK MODIANO / G. LOUVAIN : ETONNEZ MOI BENOIT PAR FRANCOISE HARDY - ALBUM 33T MODE 509 191 / CD LABEL VIRGIN 8406382

►ETONNEZ-MOI BENOÎT - PROGRAMME