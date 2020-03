François Morel, n'en finit pas de surprendre, du théâtre à la chanson, en passant par le cinéma... 14/12/2019

Raymond Devos en tête à tête avec François Morel. Ça fait envie, non ? L’un pose les questions, l’autre y répond, une rencontre inédite entre deux maitres des mots...

, © Radio France / Annick Haumier / RF

En réécoute ! l'émission du samedi 14 décembre 2019...

François Morel, présente "J’ai des doutes" textes Raymond Devos...

, © Scala Paris

Raymond Devos en tête à tête avec François Morel @morelexplo. Ça fait envie, non ? L’un pose les questions, l’autre y répond. L'INA et @Telerama se sont mis sens dessus dessous pour vous offrir cette rencontre inédite entre deux maitres des mots. On espère qu'elle vous plaira. François Morel, le site de l'artiste...

, © Radio France / Annick Haumier / RF

Au hasard d’un vide-grenier à Saint-Lunaire – ça ne s’invente pas – François Morel a découvert une brochure de 1894 "La Cancalaise" dans laquelle figuraient 12 chansons d’un certain Yves-Marie Le Guilvinec. Nouveau spectacle "Tous les marins sont des chanteurs"...

, © francoismorel.com

François Morel, accompagné par la musique d’Antoine Sahler et d’Amos Mah et les textes de Gérard Mordillat, nous embarque dans cette biographie bretonne et musicale pour nous faire vivre le rythme, la poésie, l’humanité et la beauté du quotidien en chantant avec ses mots.

, © Radio France / Annick Haumier / RF