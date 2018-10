Connu pour ses chansons interprétées par Henri Salvador... Maurice Pon, naît à Bordeaux en 1921

, © Radio France / Annick Haumier

Une nuit de 1949, Maurice Pon écrit les paroles d’une complainte qui va connaître un succès fulgurant, Le Loup, la biche et le chevalier, baptisée par le public Une Chanson douce (1950).

Puis c'est : Ma chansonnette (1950), L’abeille et le papillon (1956), Le petit indien (1956), Dans mon île, Le travail c’est la santé...

Quelques interprètes : Lisette Jambel, Les galipettes, 1952 / Paulette Rollin, En traînant la savate, 1955 / Lucette Raillat, Les éléphants, 1958, À ce train-là, La reine de la revue, 1960 / Tohama et Les Frères Jacques, Le concours Lépine...

1953, Maurice Pon signe avec Claude Amy une série de sketches humoristiques sur France Inter "Contes farfelus"

Maurice Pon reconnaît aujourd’hui être l’auteur d’un millier de chansons. Véritable figure de la Sacem, il y a reçu en 2003 la Légion d’honneur des mains de son ami et confrère Michel Rivgauche !

♫Étonnez-moi Benoît-Générique début ♫Rythmes gitans : Jo Privat et Les Manouches de Paris ♫James Brown et son groupe The JB's ! ♫Franz Schubert : Polonaise ♫Générique fin ♫Étonnez-moi Benoît par Françoise Hardy (paroles Patrick Modiano & musique H. de Courson)

Serge Elhaïk présente...

Passionné depuis toujours par les arrangeurs et chefs d’orchestre de variétés, Serge Elhaik collabore à Radio France depuis plusieurs années. Il y raconte l’histoire de ces "musiciens de l’ombre" et a interviewé au fil des ans la plupart d’entre eux