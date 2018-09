Cet art magique qu’est l’opérette avec la cantatrice Nicole Broissin "Du couvent à l'opérette"

Nicole Broissin reste un des grands noms des spectacles d’opérette les plus célèbres : Ciboulette, La Fille de madame Angot, Les 28 Jours de Clairette, Rose de Noël, La Veuve Joyeuse…

Nicole Broissin : "Du couvent à l'opérette" Avec un DVD de l’enregistrement de Nicole Broissin à l’émission de Pierre Petit Figaro-ci, Figaro-là. Découvrir ! Acheter ! Dualpha Éditions

Son témoignage attendu enchantera tous ceux qui l’ont applaudi et découvriront un univers féerique fait de grâce et de volupté, de rêves, de rires…

Nicole Broissin a commencé sa carrière dès la sortie du Conservatoire avec les créations : Rose de Noël, La Polka des Lampions...

Carrière nationale et internationale : Belgique, Suisse, Allemagne, Irlande, Australie, Canada... Enregistre de nombreux disques : La Basoche, Rose de Noël, La Chauve-Souris, La Veuve Joyeuse, Le Pays du Sourire…. Tourne pour la télévision : Passionnément, Les Cloches de Corneville, Les Mousquetaires a Couvent, La Chauve-Souris…

Nicole Broissin est professeure titulaire depuis 1976 au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris pour les classes d’opérette et de comédie musicale. 1989, le Conservatoire du 11e à Paris lui demande de créer une classe d’opérette. Elle réalise des mises en scène en France et à l’étranger : Chauve-Souris, Ciboulette, Valses de Vienne, Phi-Phi...

2007 elle crée une classe d’opérette à la Schola Cantorum. Fonde la compagnie Les Fous Laïques, monte des spectacles dont Petites Folies Lyriques et Ta Bouche de M. Yvain.

Lauréate : Ecole Supérieure de Musique : 1er prix d’excellence de piano : Lucette Descaves - 1ère médaille de solfège : Madeleine Vuillermoz - 1er prix d’histoire de la musique : Georges Gourdet - 1ère médaille de déchiffrage, médaille d’harmonie : Pierre Lantier.

Lauréate : Conservatoire National de Musique de Paris : 1er prix de chant : Jean Giraudeau - 1er prix d’opéra-comique : Roger Bourdin - 1er prix d’opérette : Victor Pujol - 1ère Médaille de solfège, 1ère nommée : Madeleine Vuillermoz.

♫Étonnez-moi Benoît-Générique début ♫Rythmes gitans : Jo Privat et Les Manouches de Paris ♫James Brown et son groupe The JB's ! ♫Franz Schubert : Polonaise ♫Générique fin ♫Étonnez-moi Benoît par Françoise Hardy (paroles Patrick Modiano & musique H. de Courson) Album 33T Mode 509 191 & CD Virgin 8406382

♫Programme

♫

♫

♫

