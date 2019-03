La cantatrice Christiane Stutzmann, sur scène avec Alain Vanzo, Mady Mesplé, Albert Lance, Gabriel Bacquier...

Formation musicale au Conservatoire de Nancy couronnée par deux premiers prix d’excellence de chant et d’Art lyrique, Christiane Stutzmann poursuit sa formation au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, classe de Jean Giraudeau. 1961, elle remporte le Premier Prix de chant.

Carrière sur les scènes françaises où elle assumera 54 rôles, aussi bien dans les opéras français (Marguerite, Micaëla, Louise) qu’italiens (Mimi, Desdémone qu’elle chantera à Nice avec Mario del Monaco ; Tosca, rôle dans lequel elle fera son entrée à l’Opéra de Paris en 1968. Opéra-Comique, elle incarne Madame Butterfly, la Comtesse des Noces de Figaro, Nedda de Paillasse.

Carrière internationale qui mène Christiane Stutzmann à la Monnaie de Bruxelles, La Fenice de Venise, San Carlo de Naples, Opéra de Rio de Janeiro.

Mais aussi : La chartreuse de Parme d’Henri Sauguet d’après Stendhal, Sire Halewyn d’Yvan Semenoff dans un rôle écrit pour elle, Les trois souhaits ou les Vicissitudes de la vie de Bohislav Martinu, L’opéra d’Aran de Gilbert Bécaud, Koenigsmark de Marc Berthomieu (1967), L'Annonce faite à Marie de Renzo Rossellini, d'après Paul Claudel...

