De ci... De là... Avec l'infatigable Christian Asse, comédien, artiste lyrique, professeur et metteur-en-scène !

Et c'est Paris, où il est admis à l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre-ENSATT, appelée familièrement École de la rue Blanche, Paris 17e, que démarre sa vocation, ses professeurs sont : Pierre Renoir, Jean Meyer, Bernard Blier, Julien Berthau... Il y obtient un premier accessit de comédie en 1952, puis un second prix en 1953...

1954, à la demande de Robert Manuel, il interprète Loriot de Mam'zelle Nitouche à la Gaité Lyrique, et pendant 4 ans jusqu'en 1958, il joue dans toutes les pièces de la Gaité-Lyrique parmi lesquelles "Andalousie et Pampanilla," doublant Maurice Baquet, remplacant Francis Blanche dans "Chevalier du Ciel"...

1958, Christian Asse est sur la scène de l'ABC dans une revue auprès d'Henri Genès. Henri Bédex fait appel à lui et c'est : La Mascotte, Les Brigands, La Vie Parisienne, La Veuve Joyeuse, La Grande Duchesse de Gerolstein, La Chauve Souris... il revient sur les scènes lyriques !

Christian Asse est comédien dans : Un certain Monsieur Blot en 1962, puis c'est Figaro "Le Barbier de Séville", "Les Fâcheux", "Les Nouveaux du 6e étage" à la télévision...

Dès 1970, Christian Asse est professeur de chant, comédie et danse, d'abord à l'Atelier de Colmar, puis à Bordeaux dans la compagnie de Gérard Boireau.

En 1972, Théâtre du Palais-Royal il crée le spectacle de Jean Poiret "Il était une fois l'opérette"

1981, lors de la réouverture du Théâtre du Châtelet, Christian Asse interprète le rôle de Frick dans La Vie Parisienne.

1983, il est Figg dans La Veuve Joyeuse...

Homme infatigable Christian Asse est metteur en scène et c'est : Le Barbier de Séville à l'Opéra de Bucarest-Roumanie, La Belle Hélène à Liège-Belgique, L'Opéra de Quat'Sous à Bordeaux, la dernière création française à Avignon en 1986 de Georges Liferman l'opérette Scaramouche, puis c'est Genève, Lausanne...