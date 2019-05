Charles Dumont, 90 ans - Spectacle événement "Piaf - Dumont : La belle histoire d’amour !"

, © Radio France / Christophe Abramowitz / RF

Charles Dumont, compositeur de l’une de plus célèbres chansons de la Môme "Je ne regrette rien" "Piaf - Dumont : La belle histoire d’amour !" Vendredi 24 mai à 20h30 - Pavillon Baltard , 12, avenue Victor Hugo 94 Nogent-sur-Marne. Accompagné de la sortie d’un nouvel album de Charles Dumont en septembre 2019

Lors de ce spectacle, la chanteuse ukrainienne Viktoria Vasalati interprétera les grands titres de Piaf dans un décor années 50.

Charles Dumont interprétera deux titres en solo et trois titres avec Viktoria.

La vie d’Edith Piaf, racontée par Charles Dumont, défilera sur grand écran jusqu’à son entrée en scène.

Plus de 55 ans après la mort d’Edith Piaf, sa mémoire est plus vive que jamais ! "Viktoria Vasalati, qui incarne Piaf n’est pas une imitatrice, elle vit Piaf et sa performance vocale a fait d’elle l’unique sosie vocal de Piaf !" Charles Dumont

♫Étonnez-moi Benoît-Générique début ♪Rythmes gitans : Jo Privat et Les Manouches de Paris - Label Columbia CTX 40.396 ♪James Brown et son groupe The JB's ! ♪Franz Schubert : Polonaise ♫Générique fin ♫Étonnez-moi Benoît par Françoise Hardy (paroles Patrick Modiano & musique Hughes de Courson) -Album Virgin 8406382

♫Étonnez-moi Benoît - Programme

♪♪♪