Retour aux sources... CharlElie Couture CD "Même Pas Sommeil" & "La Mécanique du ciel. 50 poèmes inchantables"

Avec le nouvel album, jeudi 14 mars 19, départ en tournée dans toute la France...

Le nouvel album de CharlElie Couture : "Même Pas Sommeil" -Découvrir ! Acheter ! Label Rue Bleue-Flying Boat

"Ce recueil de textes inédits est un florilège d’humeurs saugrenues, révoltées ou disjonctées, désinvoltes ou amusées, phrasées ou stancées, réunies comme les rouages d’une mécanique, dans le ciel de mes nuits" CharlElie Couture

Illustré de dessins de CharlElie Couture : "La Mécanique du ciel. 50 poèmes inchantables"- Découvrir ! Acheter ! Éditions du Castor Astral

, © Radio France / Annick Haumier

♫Étonnez-moi Benoît-Générique début ♪Rythmes gitans : Jo Privat et Les Manouches de Paris - Label Columbia CTX 40.396 ♪James Brown et son groupe The JB's ! ♪Franz Schubert : Polonaise ♫Générique fin ♫Étonnez-moi Benoît par Françoise Hardy (paroles Patrick Modiano & musique Hughes de Courson) -De l'album Virgin 8406382

♫Étonnez-moi Benoît-Programme

