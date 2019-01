Chanteuse fantaisiste Arlette Patrick a joué avec Tino Rossi, André Dassary, Boby Lapointe, Elisabeth Rappenau

Arlette Patrick, a joué...

Théâtre des Capucines : Les chansons de Bilitis...

Châtelet : Méditerranée

Mogador : Naples au baiser de feu, Les amours de Don Juan, Hello Dolly

La Gaieté Lyrique : Premier rendez-vous

L'ABC : Le temps des guitares

Opéra de Lyon : La belle Hélène, Phiphi, Le Chapeau de paille d'Italie...

En tournée : La route fleurie, Le chanteur de Mexico...

En soliste : Boby Lapointe, Récatonpilu de Jean Tardieu, Pierre Louki...

Les films : L'Amour dans le désordre d'Elisabeth Rappenau (1997) - Princes et Princesses de Michel Ocelot (1998)...

CD : Chansons et comptines pour les enfants chez Bayard Musique. Des chansons pour les 5-7 ans, ludiques, drôles, enjouées ou rigolotes.

♫Étonnez-moi Benoît-Générique début ♪Rythmes gitans : Jo Privat et Les Manouches de Paris - Label Columbia CTX 40.396 ♪James Brown et son groupe The JB's ! ♪Franz Schubert : Polonaise ♫Générique fin ♫Étonnez-moi Benoît par Françoise Hardy (paroles Patrick Modiano & musique Hughes de Courson) -De l'album Virgin 8406382

♫Programme

