Caroline Loeb présente : "Comme Sagan" Label On peut/ L'Autre Distribution - Et sur scène !

Caroline Loeb présente : "Comme Sagan"Label On peut/L’Autre distribution 2019

"Les années 80, j'y étais. J'ai fait l'ouverture des Bains Douches où se pressaient Robert de Niro et Philippe Léotard, et la fermeture du Palace après avoir dansé toute la nuit avec la bande Saint Laurent à la fête vénitienne de Karl Lagerfeld.

J'ai écouté les albums de Gainsbourg et de Bashung en boucle, croisé Madonna à New York et tremblé devant l'homme seul qui faisait barrage aux chars à Tian An Men. Je me suis pâmée aux défilés haute couture de Christian Lacroix et fait le pitre aux défilés de Jean-Paul Gaultier.

J'ai fait un album avec les musiciens de Kid Creole et the Coconuts et flashé sur Valérie Lemercier à ses débuts dans Palace, la série de Jean-Michel Ribes. J'ai pleuré à Deauville avec Étienne Daho et Agnès Soral quand j'ai appris la mort de Coluche, styliste photo pour Mondino, côtoyé Bizot et l'équipe d'Actuel.

Je n'ai pas vu La boum, j'ai ri avec Benny Hill, Les Nuls, et les publicités décalées d'Étienne Chatiliez, j'ai découvert le hip-hop avec Sidney et je me suis marrée en découvrant Smaïn, le premier humoriste beur au Café de la Gare.

J'ai déjeuné aux côtés de France Gall, Michel Berger et Jane Birkin à l'Élysée avec François Mitterrand, écrit pour le journal Glamour, fait un clip avec Philippe Gautier, et l'amour devant la chute du mur de Berlin à la télé en écoutant Grace Jones chanter La Vie en Rose.

J'ai joué avec Farid Chopel au Palace avant que ce ne soit une boîte de nuit, rêvé devant les photos de Serge Lutens, enregistré la première émission de variétés sur TV6 avec Alain Maneval et vu Prince à Bercy !

J'ai soigné mes gueules de bois devant Véronique et Davina qui donnaient des cours d'aérobic à la télé, j'ai eu envie de faire du théâtre avec les pièces décalées du Groupe TSE, et j'ai été 5e au Top 50..." Caroline Loeb "Mes années 80 : de A à Z" éditions Vents du sable

https://www\.discogs\.com/fr/Caroline\-Loeb\-Comme\-Sagan/release/13103523

♫Étonnez-moi Benoît-Générique début ♪Rythmes gitans : Jo Privat et Les Manouches de Paris - Label Columbia CTX 40.396 ♪James Brown et son groupe The JB's ! ♪Franz Schubert : Polonaise ♫Générique fin ♫Étonnez-moi Benoît par Françoise Hardy (paroles Patrick Modiano & musique Hughes de Courson) -De l'album Virgin 8406382

♫Étonnez-moi Benoît-Programme

♪

♪

♪

♪

♪