Carla Bruni, présente un nouvel album de chansons inédites - Élégance, Charme, Musicalité > Label Barclay

"Il s'appelle "Carla Bruni" tout simplement, c'est un album qui est très proche de moi et puis je n'ai pas trouvé de titre." Carla Bruni

Les compositions sont signées Carla Bruni, Michel Amsellem, Jeremy Reynolds et Calogero. Un album éponyme, sensible, parfois à fleur de peau, 17 titres sur son édition collector et 14 sur le vinyle...

Carla Bruni présente l'album : "Carla Bruni Édition Limitée"> Label Barclay

Des textes à la douce poésie, une écriture musicale, des arrangements raffinés, le timbre doux et caressant enveloppé d’un voile brumeux et velouté de la voix de Carla Bruni...

Principalement écrit en français, l’album comporte une chanson en anglais, une autre en italien, un duo interprété avec la comédienne Valeria Bruni Tedeschi, sœur de la chanteuse. Carla Bruni - Official Website...

