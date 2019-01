Cinéaste et cinéphile, Bertrand Tavernier - Nous emmène à travers le cinéma français !

Musiques de films Bertrand Tavernier : Que la musique commence !

Carte blanche à Bertrand Tavernier, Président de l’Institut Lumière, critique, réalisateur, Bertrand Tavernier est à lui seul une mémoire cinématographique, comme le montre son Voyage à travers le cinéma français. C’est à lui, que Radio France s’est adressé afin d’imaginer ce week-end...

En ouverture du week-end Tavernier, Radio France organise la remise du prix Sacem France Musique de la musique de film

Vendredi 11 janvier 2019 à 20h- Maison de la radio-Auditorium de Radio France - Réservez ! Y aller !

De Tati à Godard : Orchestre Philharmonique de Radio France, direction Bruno Fontaine - Concert diffusé en direct surFrance Musique

Où il est montré que Saint-Saëns, Honegger et Dutilleux laissèrent parfois la salle de concert au profit de la salle de cinéma...

Samedi 12 janvier à 20h - Maison de la radio-Auditorium de Radio France - Réservez ! Y aller ! De la Belle et la bête aux Enfants du Paradis : Orchestre National de France, direction Philippe Béran

Seventh Heaven, flamboyant mélodrame de 1927 tourné par Frank Borzage, Timothy Brock a composé une musique originale...

Dimanche 13 janvier à 15h Maison de la radio - Studio 104 - Réservez ! Y aller ! Ciné-concert : L'heure suprême de Frank Borzage. Orchestre Philharmonique de Radio France, direction Timothy Brock

Une petite escapade dans les grandes chansons du cinéma français...

Dimanche 13 janvier à 18h - Maison de la radio-Auditorium de Radio France - Réservez ! Y aller ! Les grandes chansons du cinéma français



