Stéphane Lerouge, Restaurateur de musiques de films : Écoutez le cinéma ! 20e anniversaire de la Collection

"Enfant en 70-80, j’ai appréhendé le monde par la télévision et le cinéma, avant de le découvrir par la littérature. Les génériques de télévision me captivaient, je les enregistrais avec un magnéto à cassette collé au haut-parleur du poste de télé Radiola pour le plaisir de l'écoute..." S. Lerouge

2000, Universal Music crée la collection discographique Écoutez le cinéma ! mémoire musicale du grand écran, conçue depuis l’origine par Stéphane Lerouge _"_Restaurateur de musiques de films" concepteur de la collection.

Écoutez le cinéma ! fait revivre la musique de films, les partitions emblématiques et introuvables : Georges Delerue, François de Roubaix, Michel Magne, Maurice Jarre, Michel Legrand...

Puis ce sont de grandes figures internationales : Ennio Morricone, Lalo Schifrin, Quincy Jones, Howard Shore, déclinée en coffrets et vinyles.

Pour la première fois, partir de l’écrit avec une sélection subjective de 36 interviews, parmi la centaine réalisée au gré de la collection. Pour ses 20 ans,Écoutez le cinéma! publie 2CD livre-disque au concept inédit> Label Universal Music

Des compositeurs parlent de cinéma, des cinéastes de musique, à chaque témoignage un ou 2 morceaux, répartis chronologiquement : Bertrand Tavernier répond à John Barry, Agnès Varda tend la main à Ennio Morricone, Bertrand Blier sourit à Quincy Jones...

