Avec le réalisateur Serge Korber : "Jean-Louis Trintignant - Dialogue entre amis" > Éditions de La Martinière

Serge Korber partageait sa vie entre la cinémathèque et le Cheval d'or où il apprend le métier auprès de Ricet Barrier, Bobby Lapointe...

1964, Jean-Louis Trintignant croise Serge Korber qui devient son ami et réalisateur : Un jour à Paris (1964) a fait le tour du monde & Le 17e Ciel (1965) Ce livre est le témoignage de cette amitié de près de 60 ans.

Trintignant raconté par Jean-Louis, de BB à Z...

Serge Korberprésente : "Jean-Louis Trintignant - Dialogue entre amis" avec la participation de Jean-Louis Trintignant> Éditions de La Martinière

Serge Korber débute au cabaret Le Cheval d’or comme directeur de scène et éclairagiste. Il découvre et lance Boby Lapointe. En 1961-1962, il travaille à l’Olympia où il règle les éclairages d’Edith Piaf et Gilbert Becaud...

Serge Korber devient assistant de Guy Debord : "Sur le passage de quelques personnes à travers une assez courte unité de temps" (1959) Puis réalisateur de films à succès dans les années 1960-1970 : Un idiot à Paris (1967) avec Jean Lefebvre et Bernard Blier, L’Homme-orchestre (1970) Sur un arbre perché (1971) avec Louis de Funès...

Serge Korber, acteur, scénariste, réalisateur de longs métrages et documentaires, un personnage emblématique dans le milieu du cinéma, Le Site Officiel...

♫Étonnez-moi Benoît-Générique début♪Rythmes gitans : Jo Privat et Les Manouches de Paris –Label Columbia CTX 40.396 ♪James Brown et son groupe The JB's ! ♪Franz Schubert : Polonaise ♫Générique fin ♫Étonnez-moi Benoît par Françoise Hardy (texte Patrick Modiano & musique Hughes de Courson) – Label Virgin 8406382

♫Étonnez-moi Benoît - Programme

