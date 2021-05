Avec Sandrine Sarroche, chansonnière,humoriste aux mille et une facettes !

"J'aime les gens drôles et qui ont un propos. J'ai la chance de travailler avec François Bernheim qui a découvert Renaud mais aussi Patricia Kaas. J'écris et lui compose des chansons éphémères qui ne sont interprétées qu'une fois !" Sandrine Sarroche

Chansonnière, humoriste, chroniqueuse à la télévision, Sandrine Sarroche a joué au théâtre, dans des séries télévisées, et au cinéma.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

Sandrine Sarroche, suit des cours de piano, de chant et de théâtre au Conservatoire de Toulon. Puis des études en hypokhâgne, et de droit et obtient son diplôme d'avocat. 2020, elle est membre de l'Académie Alphonse-Allais.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

Sandrine Sarroche, sur scène & sur Paris Première :

On s’en torche le popotin

Darmanin qui d’mande un rapport

De rire, on est morts

Les réunions d’Audrey Pulvar

On s’en tamponne le coquillard

Les vaccins d’abord ! ...

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies