Avec Roger "Doudou" Morizot 92 ans - Régisseur principal de l'Olympia 34 ans : "Je les ai tous vus débuter !"

Et presque tous les artistes de l'hexagone y faire leurs débuts : Aznavour, Brel, Brassens, Dalida, Claude François, Hallyday, Polnareff...

Né en 1930, Roger Morizot"titi parisien" travaille au Cirque d'hiver, recommandé par Joseph Bouglione, il part aider à la réouverture de l'Olympia. Avec Bruno Coquatrix, ils remettent à flot cette salle mythique et lui forgeront le destin qu'on lui connaît.

"The show must go on ! Le spectacle n'a pas d'autre loi. J'ai suffisamment bien vécu et, si mon banquier ne s'en souvient pas, j'ai de la mémoire pour deux et des paillettes plein les poches !"Roger "Doudou" Morizot