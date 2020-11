Avec Philippe Geluck, humoriste, Célèbre Auteur de la série de bande dessinée "Le Chat" > Éditions Casterman

7 mai 1954 – La presse belge en émoi annonce au public la naissance à Bruxelles de Philippe Geluck : la photo du bébé paraît dans les journaux. L’homme public commence ainsi sa carrière dans les bras de sa maman…

1971 – Philippe Geluck & Jean-Christophe, son frère devenu graphiste, gribouille dans les toilettes du 183 rue Belliard. Un jour, un laveur de vitres est allé faire pipi. Il en est ressorti mort de rire et a promis d’en parler à son ami Bob De Groot, rédacteur du journal humoristique "L’œuf" qui publie les premiers dessins du jeune Geluck !

Recueil de gags, de gravures détournées et de dessins politiquement incorrects dans lesquels le Chat commente l'actualité avec le sens de l'absurde qui le caractérise.

1- Parution du 23e album dePhilippe Geluck: "Le Chat est parmi nous"> Éditions Casterman

Le chat squatte depuis bien longtemps le monde de l’art : des pyramides égyptiennes aux peintures de Goya, des estampes de Steinlein aux photographies de Willy Ronis…

2- ExpositionMusée Soulages Rodez: "Le Chat visite le musée Soulages" - Du 24 octobre au 9 mai 21

Une exposition hommage qui s’ancre dans l’amitié liant les deux artistes : "Grâce à mon père, Soulages fait partie de mes héros d’enfance depuis l’âge de cinq ans"

1- Parution du 22e album dePhilippe Geluck: "La rumba du Chat"> Éditions Casterman

