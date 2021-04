Musique et Hédonisme ! Avec Nicolas d'Estienne d'Orves : "Petit éloge de la gourmandise" Éd. Les Pérégrines

Gourmandise d’été ou gourmandise d’hiver, gourmandise d’antan ou gourmandise du jour, gourmandise passionnée ou gourmandise irritée... La verve littéraire de l'auteur au service du plus généreux des péchés.

À paraître le 29 avril 2021 - Nicolas d'Estienne d'Orves : Eiffel > Éditions Michel Lafon

"Au sommet de sa carrière, Gustave Eiffel vient de terminer la statue de la liberté. Le gouvernement lui demande de créer un ouvrage spectaculaire pour l'Exposition universelle de 1889.

Lorsqu'il renoue avec Adrienne Bourges, son amour de jeunesse, il décide de marquer la capitale d'un monument à la hauteur de cette relation interdite." Electre

Paru le 4 février 2021 - Nicolas d'Estienne d'Orves : "Petit éloge de la gourmandise"> Éditions Les Pérégrines

Gourmandise d’été ou gourmandise d’hiver, gourmandise d’antan ou gourmandise du jour, gourmandise passionnée ou gourmandise irritée... La verve littéraire de l'auteur au service du plus généreux des péchés.

À paraître le 10 juin 2021 - Nicolas d'Estienne d'Orves : "Dictionnaire amoureux de Paris" > Éditions Plon

Hommage subjectif, assumé, à la Ville Lumière, du mot Accordéon à Zucca. Empruntant au guide touristique, au précis d’histoire, au recueil de bonnes adresses. Les anecdotes sont savoureuses, les découvertes délicieuses même pour les fins connaisseurs de la capitale. Une évocation de Marcel Aymé, le Palais-Royal, la Petite Ceinture, le parcours de la Bièvre, les cafés, le métro, le cinéma...

À paraître le 12 août 2021 - Nicolas d'Estienne d'Orves : "Marthe ou Les beaux mensonges : prostituée, espionne, femme d'affaires, résistante, collabo, écrivain, pionnière de l'aviation, politicienne..."> Éditions Points

À paraître le 18 août 2021 - Nicolas d'Estienne d'Orves : "Ce que l'on sait de Max Toppard"> Éditions Albin Michel

"Caroline est à la recherche de Max Toppard, un cinéaste inconnu. À la manière du personnage de Cécilia dans le film La rose pourpre du Caire de Woody Allen, Caroline mêle la réalité et le cinéma." Electre

Nicolas d’Estienne d’Orves, naît en 1974 à Neuilly-sur-Seine. Passionné par les arts et la musique, il réalise après ses études de lettres, des stages dans le milieu du cinéma et de l’opéra, il commence une carrière journalistique en tant que critique.

Nicolas d'Estienne d'Orves, est l’auteur de plusieurs nouvelles, essais, romans, thrillers, récits, biographies...

parmi lesquels Othon ou l’Aurore immobile (Les Belles lettres) Prix Roger-Nimier 2002.Fidélités successives (Albin Michel) Prix Cazes 2012... En 20 ans, il a publié une trentaine de livres.

