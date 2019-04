Avec Alain Turban & Philippe Duley - L'histoire de Montmartre et du célèbre cabaret "Chez Michou"

"J’ai créé cette maison, ce n’était rien du tout. C’était un petit bistrot, j’en ai fait une institution" Michou

Parution avril 19... Alain Turban :Pour voir la vie en rose, il faut la peindre en bleu Éditions GRRR...Art

C'est l’histoire de Michou et de l’amitié qui le lie à l’artiste Alain Turban. Plus de 40 ans que ces deux-là se connaissent et s’apprécient loin des connivences de ce métier miroir aux alouettes.

Le chanteur a une admiration pour l’homme en bleu, icône des nuits parisiennes et son témoignage en chansons et en élégance vient marquer la légende du faiseur de rêves de Montmartre.

Philippe Duley :Montmartre le tourbillon de la vie Éditions du Palais

Ancien rédacteur en chef du Parisien et d’Aujourd’hui en France, Philippe Duley a également été éditeur au JDD, reporter à l'Est Républicain, Le Progrès, Le Bien Public... Philippe Duley est Directeur de L’Ecole Supérieure de Journalisme de Paris

Montmartrois depuis 30 ans, Philippe Duley raconte l'histoire de son quartier et des artistes dont les noms sont associés à la célèbre colline : Toulouse-Lautrec, Luchini, Picasso, Dalida, Bizet, Vian, Truffaut, Satie, Nougaro, Lelouch…

Michou:Prince bleu de Montmartre. Une vie flamboyante -préface Anny Duperey Cherche-Midi Éditeur

"Né le 18 juin 1931, j'ai devancé l'appel du général de Gaulle, ce qui m'a longtemps valu le surnom de "Belle du 18 juin". Depuis le 13 juillet 1956, je suis présent tous les soirs dans son cabaret. 2016, mon cabaret a fêté ses 60 ans d'existence, l'occasion pour moi de me replonger dans mes souvenirs !" Michou

♫Étonnez-moi Benoît-Générique début ♪Rythmes gitans : Jo Privat et Les Manouches de Paris - Label Columbia CTX 40.396 ♪James Brown et son groupe The JB's ! ♪Franz Schubert : Polonaise ♫Générique fin ♫Étonnez-moi Benoît par Françoise Hardy (paroles Patrick Modiano & musique Hughes de Courson) -Album Virgin 8406382

♫Étonnez-moi Benoît- Programme

