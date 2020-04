Avec Lucie Dolène (1931-2020) - En hommage à la comédienne et chanteuse, disparue le 9 avril 2020

"Les amis c'est avec une infinie tristesse que je vous annonce, notre belle et talentueuse maman est partie rejoindre son prince charmant. Je garderai à jamais son beau sourire en moi. J'embrasse fort, je serre sur mon cœur, ma sœur Virginia, mon frère Olivier. Bon voyage maman" François Constantin

Originaire d'Aullène (Corse-du-Sud), le pays de son père ! Lucienne Chiaroni de son vrai nom, naît le 17 juin 1931. En 1950, découverte par le compositeur Joseph Canteloube (1879-1959), la soprano enregistre sous le pseudo de Lucie Daullène, qui en 1954, devient Dolène !...

Pour tous ! petis et grands Lucie Dolène, demeure La Voix historique de Blanche Neige (Walt Disney) version 1962...

Avec sa voix de soprano, Lucie Dolène interprète en 1962, le célèbre "Un jour mon prince viendra"deBlanche-Neige et les Sept Nains (Walt Disney). Mais aussi, "Histoire éternelle" dans La Belle et la Bête (1991), Pinocchio ...

Lucie Dolène, chanteuse est interprète de comédies musicales avec Andrex, Luis Mariano, Les Frères Jacques... 1967, Elle prête sa voix à Zouzou, dans La Maison de Toutou. Des pièces de théâtre : _Le Noir te va si bien (_1975)...

1984, inoubliable cuisinière des "Recettes de Loula" l'émission culte "Vitamine" sur TF1 (1983-1987). Lucie Dolène prête sa voix... c'est la Grand-Mère d'André, du manga "Lady Oscar" dans le Club Dorothée (1979-1980)

Lucie Dolène double pour les parties chantées : Debbie Reynolds dans "_Chantons sous la pluie" (Stanley Donen / Gene Kelly),_ Bobbi Adler dans "Will & Grace" (James Burrows) & Sally Spectra dans "Amour, Gloire et Beauté" 1985, Gardienne de prison dans "Diésel" (Robert Kramer)...

Lucie Dolène (1931-2020)mariée au chanteur Jean Constantin (1923-1997) a trois enfants : Olivier et Virginie, chanteurs-choristes de nombreux artistes. François, percussionniste : Véronique Sanson, Dany Brillant, Richard Bona...

L'album pour les nombreux admirateurs de Madame Jean Constantin, la belle Lucie Dolène !... "Succès et raretés - collection 78 tours... et puis s'en vont" - Label Marianne Mélodie 9555.343

Avec Lucie Dolène (1931-2020) En hommage à la comédienne et chanteuse, disparue le 9 avril 2020 - 1ère diffusion : 11 juin 2011

♫Étonnez-moi Benoît-Générique début♪Rythmes gitans : Jo Privat et Les Manouches de Paris - Label Columbia CTX 40.396 ♪James Brown et son groupe The JB's ! ♪Franz Schubert : Polonaise ♫Générique fin ♫Étonnez-moi Benoît par Françoise Hardy (paroles Patrick Modiano & musique Hughes de Courson) - Label Virgin 8406382

♫Étonnez-moi Benoît - Programme

♪

♪

♪

♪

♪

Histoires éternelles

Qu'on ne croit jamais

De deux inconnus

Qu'un geste imprévu

Rapproche en secret

Et soudain se pose

Sur le coeur en fête...