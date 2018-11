Avec Laure Schnapper & Jean-Claude Yon : Isaac Strauss, musicien et collectionneur sous le Second Empire

Avec Laure Schnapper, École des hautes études en sciences sociales, EHESS

Avec Jean-Claude Yon, Université de Versailles-Saint-Quentin (78), École Pratique des Hautes Études, EPHE

Isaac Strauss, musicien et collectionneur sous le Second Empire. Journée d’étude dans le cadre des 20 ans du Musée d’art et d’histoire du judaïsme - Hôtel de Saint-Aignan - Paris 3e - Réserver ! Y aller ! Dimanche 18 novembre 2018

♫Étonnez-moi Benoît-Générique début ♫Rythmes gitans : Jo Privat et Les Manouches de Paris - Label Columbia CTX 40.396 ♫James Brown et son groupe The JB's ! ♫Franz Schubert : Polonaise ♫Générique fin ♫Étonnez-moi Benoît par Françoise Hardy (paroles Patrick Modiano & musique H. de Courson) Album 33T Mode 509 191 & CD Virgin 8406382

