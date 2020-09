Le 14 février 1974, Petula Clark donnait un concert exceptionnel sur la Scène du Royal Albert Hall à Londres.Un concert légendaire !

Petula Clark, artiste de légende résidant à Genève depuis 1968, a vendu plus de 70 millions de disques, tourné dans une trentaine de films dont deux productions hollywoodiennes aux côtés de Fred Astaire et Peter O’Toole, et continue d’enregistrer et de se produire dans le monde entier.

Avec la Légende Petula Clark : “A Valentine's Day - Concert at the Royal Albert Hall"> Label United Music Foundation 7640160390301

L'intégralité du concert, sauvegardé et restauré à partir des bandes originales et des meilleurs supports disponibles. Incluant de nombreux enregistrements inédits de ses plus grands succès internationaux, ainsi que des grands standards. Disponible pour la première fois dans son intégralité, réalisé en étroite collaboration avec l'artiste.

Des photos rares ou inédites.

Un récit d' Alan Jackson en anglais, retraçant l'histoire de ce concert légendaire, avec des interviews de Petula Clark , de son mari et manager Claude Wolff , de son chef d'orchestre Frank Owens et de la réalisatrice de télévision Yvonne Littlewood.

Des préfaces signées Stevie Wonder, Tony Hatch, Richard Carpenter, Leslie Bricusse, Francis Lai et Burt Bacharach, une postface de son fils Patrick Wolff.