Avec la chanteuse Simone Langlois (1932-) voix populaire de l’après-guerre : Jacques Brel, Boris Vian..

Simone Langlois est l’une des dernières grandes interprètes de la chanson française de la grande époque de l’après-guerre. Elle fut l’interprète de Jacques Brel, Boris Vian, Serge Gainsbourg, Guy Béart, Charles Trenet, Jacques Debronckart...

♫Étonnez-moi Benoît-Générique début♪Rythmes gitans : Jo Privat et Les Manouches de Paris –Label Columbia CTX 40.396 ♪James Brown et son groupe The JB's ! ♪Franz Schubert : Polonaise ♫Générique fin ♫Étonnez-moi Benoît par Françoise Hardy (texte Patrick Modiano & musique Hughes de Courson) – Label Virgin 8406382

♫Étonnez-moi Benoît - Programme