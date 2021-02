Avec la chanteuse Marie-Thérèse Orain (1935-) Artiste engagée des cabarets Rive Gauche de Paris

Comédienne autant que chanteuse, sacrée personnalité, Marie-Thérèse Orain a consacré sa vie aux arts de la scène.

Les chansons de Prévert

Me reviennent

De tous les souffleurs de Verlaine

Du vieux Ferré les cris

La tempête

Boris Vian ça s'écrit

À la trompette

Rive Gauche à Paris

Adieu mon pays

De musique et de poésie

Les marchands malappris

Qui ailleurs ont déjà tout pris

Viennent vendre leurs habits en librairie

En librairie

Si tendre soit la nuit

Elle passe

Oh ma Zelda c'est fini

Montparnasse

Miles Davis qui sonne

Sa Gréco

Tous les Morrison

Leur Nico

Rive Gauche à Paris

Oh mon île, oh mon pays

De musique et de poésie

D'art et de liberté éprise

Elle s'est fait prendre, elle est prise

Elle va mourir quoi qu'on en dise

Et ma chanson la mélancolise

La vie c'est du théâtre

Et des souvenirs

Mais nous sommes opiniâtres

À ne pas mourir

À traîner sur les berges

Venez voir

On dirait Jane et Serge

Sur le pont des Arts

Rive Gauche à Paris

Adieu mon pays

Adieu le jazz adieu la nuit

Un État dans l'état d'esprit

Traité par le mépris

Comme le Québec par les États-Unis

Comme nous aussi

Ah! Le mépris