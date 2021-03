Avec la chanteuse Francesca Solleville (mars 1932) : "Intégrale des enregistrements studio des Éditions BAM"

Depuis plus de 60 ans, la chanteuse Francesca Solleville mène une carrière riche et constante, qu’elle poursuit actuellement au sein du label EPM...

AvecFrancesca Solleville: Coffret "Récitals - Intégrale des enregistrements au studio BAM" 102 chansons enregistrées entre 1959-1972, dont 67 inédites en CD > Label EPM Musique 0737560

On la dit belle et rebelle. Et ça, c’est toutFrancesca Solleville,l’insoumise. Faisant vaciller la chanson d’alors celle des cabarets, le yéyé pointe son nez en ces années-là,Francesca Sollevilleaurait pu être une de ses égéries !

Elle, c’est Louis Aragon, Pierre Mac Orlan, Paul Eluard, Guillevic... Ce seront parmi les plus belles pages de la poésie, de la chanson.

♫Étonnez-moi Benoît-Générique début♪Rythmes gitans : Jo Privat et Les Manouches de Paris –Label Columbia CTX 40.396 ♪James Brown et son groupe The JB's ! ♪Franz Schubert : Polonaise ♫Générique fin ♫Étonnez-moi Benoît par Françoise Hardy (texte Patrick Modiano & musique Hughes de Courson) – Label Virgin 8406382

♫Étonnez-moi Benoît - Programme

♪

♪

♪

, © Radio France / Serge Elhaïk / RF

Serge Elhaïk présente... Raymond Donnez (1942-2019) formidable musicien, compositeur, arrangeur à l’ombre des stars et des paillettes !

♪Hugues Aufray :Hasta Luego (Hugues Aufray & Vline Buggy / Claude Morgan) arrgts, Orchestre direction Raymond Donnez – De l'album "Hugues Aufray - Nicole (2007)" – Label Atlantic 2564696960,

♪Sylvie Vartan :L'Amour C'est Comme Les Bateaux (André Popp. Gilles Thibaut) arrgts, Orchestre direction Raymond Donnez – De l'album "Sylvie Vartan - Les Années RCA 1961-1983 (2004)" – Label RCA 2564696960

♪Don Ray (1942-2019) :Standing In The Rain (Cerrone. Don Ray) arrgts & Orchestre direction Raymond Donnez – De l'album "Don Ray - Garden of Love" – Label Malligator HTCD 6643-2

1978, Don Ray compose son album disco : Garden of Love...

♪Santa Esmeralda & Leroy Gomez :Don’t Let Be Me Misunderstood (S. Marcus / G. Caldwell / H. Headburn / A. Cobb / Don Ray) arrgts & Orchestre direction Raymond Donnez – De l'album "Santa Esmeralda – Gloria (2005)" – Label Pazzazz 1PAZZ059-1

♪Marie Myriam :L’Oiseau et l’Enfant (1977) (Jean-Paul Cara / Joe Gracy) arrgts & Orchestre direction Raymond Donnez – De l'album "Eurovision : Les Plus Belles Chansons Françaises (2000)" – Label Reader's Digest 3141