Avec l’acteur Dominique Paturel, né en 1931 - L'une des Voix les plus connues du Cinéma !!!

Depuis longtemps les chauffeurs de taxi le reconnaissaient à sa voix. Il indiquait sa destination et ils lui répondent : "Avec plaisir, Monsieur Paturel !" Il est l'une des voix les plus célèbres de France !

Arrivé à Paris en 1951, Dominique Paturel, réussit le concours d'entrée de la Rue Blanche. Trois ans au TNP avec Jean Vilar, cinq ans à l'Odéon avec la Compagnie Renaud-Barrault...

Dominique Paturel, devient une valeur sûre du boulevard, aussi les rôles du répertoire classique et ceux des auteurs contemporains comme Sam Shepard, François Billetdoux, Nathalie Sarraute...

Dominique Paturel, aime le théâtre sous toutes ses formes. On viendra le chercher pour faire de la télévision. Du Chevalier de Maison-Rouge à D'Artagnan, Alexandre Dumas et Claude Barma lui porteront chance et feront de lui une vedette populaire à la télévision….

Il est l'une des voix les plus célèbres de France ! Omar Sharif, Anthony Hopkins, Michael Caine, Robert Duvall, Terence Hill, Larry Hagman (J. R. dans Dallas) George Peppard (Hannibal Smith dans L'Agence tous risques), Robert Wagner (Jonathan Hart dans Pour l'amour du risque) Roy Thinnes (David Vincent dans Les Envahisseurs)…

