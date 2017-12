Avec Julie Fuchs, une savoureuse histoire de dupe composée par Rossini "Le Comte Ory" Opéra-Comique-Paris 2e

Au temps des croisades, les châtelains partaient pour la Terre sainte laissant les femmes sans défense. C’est ainsi que la sœur du seigneur de Formoutiers languit en son château...

, © Radio France / Annick Haumier

... convoitée par un comte dépravé et un page amoureux. Chacun entreprend d’approcher la belle recluse, Ory en se travestissant, Isolier en dévoilant son âme : lequel des deux mènera le jeu ?

, © Opéra-Comique

Réserver ! Y aller ! Représentations du 19 au 31 Décembre 2017 - Opéra-Comique - place Boieldieu, Paris 2e - "Le Comte Ory" de Gioachino Rossini - Opéra en deux actes, livret Eugène Scribe

, © Opéra-Comique

Berlioz et Liszt ont dit leur admiration pour Le Comte Ory : une telle combinaison de poésie troubadour, de variété musicale et d’ironie truculente bousculait les conventions et les genres établis pour magnifier le génie comique français.

"Le Comte Ory" n’a que rarement été programmé à la Salle Favart.Il l’investit en force pour la période des fêtes de fin d’année, avec Louis Langrée et Denis Podalydès.

Direction musicale Louis Langrée - Mise en scène Denis Podalydès - Décors Eric Ruf - Costumes Christian Lacroix - Chœur Les éléments, direction Joël Suhubiette - Orchestre des Champs-Elysées

Le Comte Ory : Philippe Talbot - La Comtesse : Julie Fuchs - Isolier : Gaëlle Arquez - Dame Ragonde : Éve-Maud Hubeaux - Le Gouverneur : Patrick Bolleire - Raimbaud : Jean-Sébastien Bou - Alice : Jodie Devos - Comédiens : Laurent Podalydès, Léo Reynaud

Réserver ! Y aller ! Représentations les vendredi 12 janvier et dimanche 14 janvier 2018 - Château de Versailles - 78000 Versailles - "Le Comte Ory" de Gioachino Rossini - Opéra en deux actes. Livret Eugène Scribe.

, © Radio France / Annick Haumier

ÉTONNEZ-MOI BENOÎT - GÉNÉRIQUE DÉBUT : ♫RHYTMES GITANS : JO PRIVAT ♫JAMES BROWN ET SON GROUPE THE JB's : SAME BEAT PAR JO PRIVAT ET LES MANOUCHES ♫FRANZ SCHUBERT : POLONAISE

ÉTONNEZ-MOI BENOÎT - GÉNÉRIQUE FIN : ♫PATRICK MODIANO / G. LOUVAIN : ÉTONNEZ-MOI BENOÎT PAR FRANCOISE HARDY - ALBUM 33T MODE 509 191/ VIRGIN 8406382

à lire aussi article Découvrir Julie Fuchs en 5 vidéos

♫Programme

♫

♫

♫