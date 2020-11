Avec Jacques Mailhot, Grand Prix de l’humour de la Sacem : "Pointes d'actu" > Éditions De Borée

"Ce ne sont pas nos dirigeants actuels qui diront le contraire : choisir n’est pas facile. C’est pourtant ce que j'ai fait avec les 1300 chroniques dominicales, publiées depuis octobre 1992, dans le journal La Montagne. Une lecture délicieusement grinçante ! " Jacques Mailhot

_"N_ous en avons extrait un peu plus de 120 constituant un "rétroviseur" humoristique de l’actualité de ces 30 dernières années. Ces "Pointes d’actu" montrent que cette pseudo actualité, qui nous assaille chaque jour davantage, bégaie souvent plus qu’elle ne se renouvelle..."Jacques Mailhot

Par Jacques Mailhot : "Pointes d'actu" dessins de Frédéric Deligne> Éditions De Borée, Clermont-Ferrand

Florilège de l’humour spontané des situations et des hommes, cette anthologie retrace 30 ans de vie française vues par le prisme de la dérision, de la cocasserie, de l’érudition, de l’humanité.

Un panorama de notre quotidien, de nos traditions, de nos travers, qui épingle les grandes figures de la vie politique, du monde des affaires, de la chanson, de la gastronomie, de la littérature...

Né à Riom dans le Puy de Dôme, février 1972... Jacques Mailhot fait ses premiers pas d’humoriste au cabaret l’Échelle de Jacob à Paris 6e.

1975, Jacques Mailhot est engagé par Pierre Codou et Jean Garretto, pour animer L’Oreille en Coin sur France Inter. Ce sont 19 années de bonheur radiophonique devenu Légendaire !

Jacques Mailhot devient le chansonnier le plus populaire de sa génération ! avec l’émission de Catherine Anglade, "Sérieux s’abstenir" sur TF1 et ses 12 millions de téléspectateurs ! Notoriété amplifiée par sa participation aux "Grosses Têtes" de Philippe Bouvard, sur RTL, pendant 23 ans.

1990, Jean Herbert directeur du Théâtre des Deux Ânes où il a fait ses débuts de chansonnier après Le Dix Heures... lui demande de venir relancer son théâtre. Affaire conclue depuis 30 ans !

Grand Prix de l’humour de la Sacem pour l’ensemble de ses émissions, Lauréat de l’Académie Charles-Cros, auvergnat fier de ses origines, Jacques Mailhot, ne pouvait qu’accepter l’invitation de René Bonjean, président du journal La Montagne, d’écrire chaque semaine une chronique humoristique dans le journal de son enfance !

