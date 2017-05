Résister par la musique... Avec Guy Krivopissko, Directeur du Musée de la Résistance nationale de Champigny-sur-Marne

Guy Krivopissko est le conservateur du Musée de la Résistance nationale depuis 1985. Il a coordonné des recueils de dernières lettres de fusillés, La vie à en mourir (Tallandier) , Lettres de jeunes résistants (Mango/ Dada) et À vous et à la vie (Tallandier). Il a également participé à de nombreux ouvrages collectifs sur l’histoire de la Résistance française.

Guy Krivopissko – La musique en résistance

La musique et la chanson ont une place très particulière dans la période de la guerre et de l’occupation. L’occupant permet très rapidement la réouverture des salles de concert. Ses fanfares et orchestres militaires sont présents dans les grandes villes. Il semble que rien n’ait changé dans le paysage de la chanson de variété. https://www.reseau\-canope.fr/cnrd/video/7205/7204

Guy Krivopissko – Chanter La Marseillaise

En apparence, la musique n’est pas sous contrôle. La Marseillaise, comme le Chant du Départ, sont étudiés à l’école. Toutefois, l’hymne national ne peut plus être chanté en dehors des cérémonies officielles. La Marseillaise, retrouve son caractère des origines, elle peut valoir à qui la chante en dehors du cadre officiel, de très lourdes condamnations. Ce chant jugé subversif par le gouvernement de Vichy et l’occupant sera associé à l’esprit et à l’action de la Résistance, lors des manifestations patriotiques, dans les prisons, les camps d’internement, en déportation. https://www.reseau\-canope.fr/cnrd/video/7206/7204%22

Guy Krivopissko – Le Chant des partisans

Le Chant des partisans est composé avec un texte en russe par une jeune musicienne immigrée russe, Anna Marly. Elle a gagné Londres et fait partie des tout premiers Français libres. Guy Krivopissko retrace l’histoire de la création du chant initialement diffusé sur les ondes de la BBC sous le titre de Guerrilla song. Les résistants français de passage à Londres l’apprécient et expriment le souhait de disposer d’un hymne similaire pour la Résistance française. Une adaptation française est mise en chantier et finalisée en très peu de temps. C’est l’œuvre d’Anna Marly, de Germaine Sablon, de Joseph Kessel et de Maurice Druon. https://www.reseau\-canope.fr/cnrd/video/7207/7204

Guy Krivopissko – Les chansons de la BBC

La création musicale et lyrique en provenance de Londres est riche et variée grâce aux équipes françaises de la radio anglaise. Création de chants et pastiches popularisent les idées de la France libre et de la Résistance. La chanson des « V », comme le « V » de la victoire illustre cette ambition. La création suit le fil des événements, exploite la veine humoristique, le sens de la formule. Ce média apporte les arguments et les informations pour décrypter la situation et susciter l’adhésion à la Résistance. L’exemple de deux autres chants accompagne cette présentation : Il court, il court le Laval et Hitler, yop la boum. https://www.reseau\-canope.fr/cnrd/video/7208/7204

Guy Krivopissko – La mise sous contrôle de la musique classique

L’occupant et l’État français veulent entretenir l’illusion que la grande musique n’est pas impactée par l’instauration de la dictature. Cependant, des compositeurs ont été mis à l’index parce que juifs, ayant choisi l’exil ou parce que jugés décadents. Les œuvres de Bartok, Mendelssohn, Stravinsky, Hindemith, Darius Milhaud en font les frais. L’État français lance de grandes campagnes dans le domaine musical pour légitimer sa souveraineté. Sa figure de proue est Claude Debussy. https://www.reseau\-canope.fr/cnrd/video/7209/7204

Guy Krivopissko – La musique classique en résistance

Dès 1941, des compositeurs dont Francis Poulenc, des chefs d’orchestre comme Roger Désormière, une cantatrice, Irène Joachim, une quinzaine de musiciens fondent un comité de Front national des musiciens. Pour eux, jouer de la musique sous l’occupation c’est ne pas se compromettre dans les campagnes où la musique est instrument de propagande. https://www.reseau\-canope.fr/cnrd/collection/7204

Leur position de résistance s’exprime à travers leur journal Musiciens d’aujourd’hui. Cette résistance se développe en particulier à l’Opéra de Paris sous de multiples formes. Francis Poulenc inclut dans ses compositions des clins d’œil et quelques mesures en référence à des airs qui n’ont pas la faveur des autorités. On pratique, à l’Opéra de Paris, une sorte de sabotage dénaturant les œuvres imposées par l’occupant. Pour autant, aucun sentiment antiallemand n’anime les artistes dans leur combat de résistant. Des œuvres sont composées sur des poèmes d’Eluard, d’Aragon. Elles restent inconnues du grand public mais elles sont données dans des concerts privés réservés à des cercles d’intellectuels et de grands bourgeois cultivés. Elles parviennent à être jouées à l’étranger pour faire connaître le message d’une France qui ne se soumet pas à l’occupant, ne collabore pas et continue de porter les valeurs de liberté, de solidarité, de lutter. https://www.reseau\-canope.fr/cnrd/video/7210/7204

Guy Krivopissko “La vie à en mourir lettres de fusillés 1941-1944” a rassemblé pour les éditions Tallendier 120 courriers ultimes de résistants, condamnés à mort par les forces d'occupation allemandes.

"Enfouis dans de vieilles caisses empilées dans les réserves, des centaines de milliers de négatifs retracent la vie des Français depuis un siècle et demi. Toute l’histoire quotidienne des Français, de la fin du XIXe au milieu du XXe, se raconte là, dans une enfilade de caisses poussiéreuses entreposées dans les réserves du musée de la Résistance, à Champigny. Un fonds exceptionnel légué, voici une quinzaine d’années, par le journal L’Humanité. Il regroupe quelque 320 000 documents photographiques (pour l’essentiel, des négatifs sur plaque de verre) produits par le quotidien, mais aussi par d’autres publications emblématiques – Le Matin, Libération Soir, Le Populaire – installées avant lui dans ses anciens locaux parisiens du boulevard Poissonnière. “ La majorité de ces clichés n’a jamais été publiée ”, précise le conservateur, Guy Krivopissko. Cette collection est sans doute la plus riche du genre en France" de Jacky Tronel

