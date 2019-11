Avec Daniel Popp, fils d’André, l’auteur du célébrissime "Piccolo, Saxo et Compagnie"

André Popp (André Charles Jean Popp) est un compositeur, arrangeur et chef d'orchestre français né le 19 février 1924 à Fontenay-le-Comte (Vendée) et mort le 10 mai 2014 à Puteaux (Hauts-de-Seine).

, © Mercury

Avec Daniel Popp, concepteur du coffret 6CD : "André Popp : La musique m’aime" Label Universal

Coffret qui est un panorama de l’œuvre musicale d’André Popp, compositeur, arrangeur et chef d’orchestre

De Juliette Gréco à Jacques Brel, de Catherine Sauvage à Henri Salvador, en passant par Barbara…

Auteur des génériques : Collargol, Babar, La Tête et les Jambes, Tintin…

Inventeur de trucages audacieux : Elsa Popping et sa Musique Sidérante

André Popp, compositeur du fameux conte musical "Piccolo, Saxo et Compagnie" - qui sera donné au Théâtre des Champs-Élysées, Paris 8e - Dimanche 12 janvier 2020

Avec Juliette, narratrice

Le conte musical imaginé par Jean Broussolle sur une musique d’André Popp n’a pas pris une ride et la truculente Juliette nous le prouve à son tour.

Au Royaume de la Musique, les différentes familles d’instruments ne se connaissent pas et vivent séparées les unes des autres. Mais un jour, la famille des Cordes entend parler de la famille des Saxophones et l’invite à lui rendre visite. Après avoir fait connaissance, tous décident de partir à la recherche d’autres familles d’instruments. C’est ainsi que viennent s’ajouter la famille des Bois, la famille des Tambours et des Marteaux ainsi que la famille des Cuivres. Un jour, après avoir croisé la guitare, toutes les familles d’instruments trouvent le piano et forment le grand orchestre. Piccolo et Saxo savent alors qu'ils ne se quitteront plus jamais.

Le public trouvera sa place cette saison grâce à Juliette et son imaginaire débordant, entourée par l’Orchestre de la Garde républicaine - dimanche 12 janvier 2020 à 11h et 15h, qui feront de Piccolo, Saxo et Compagnie, ainsi que de "Passeport pour Piccolo, Saxo et cie" permettant de découvrit tous les instruments du monde, un rendez-vous incontournable pour petits et grands !

♫Étonnez-moi Benoît-Générique début♪Rythmes gitans : Jo Privat et Les Manouches de Paris - Label Columbia CTX 40.396 ♪James Brown et son groupe The JB's ! ♪Franz Schubert : Polonaise ♫Générique fin ♫Étonnez-moi Benoît par Françoise Hardy (paroles Patrick Modiano & musique Hughes de Courson) - Label Virgin 8406382

♫Étonnez-moi Benoît - Programme