Avec Christian Bonneau, compositeur-arrangeur - fils du compositeur, chef d'orchestre Paul Bonneau (1918-1995)

Instrumentiste, compositeur, arrangeur, chef d’orchestre, Paul Bonneau créa et dirigea l’ensemble vocal féminin Les Djinns et a orchestré 18 opérettes : Le Prince de Madrid, Le chanteur de Mexico, La Belle de Cadix... Soit plus de 1200 œuvres à son actif.

France Musique, studio 131... Christian Bonneau & Benoît Duteurtre (g. à d.), © Radio France / Annick Haumier / RF