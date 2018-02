Avec Anna Karina, actrice-réalisatrice du film "Vivre Ensemble" Sortie Nationale en salles le 14 Février 2018

"... Mon chef opérateur Claude Agostini était très bricoleur, très adroit, il avait fait un studio à l'intérieur de mon ancien appartement du Panthéon" Anna Karina

*"Vivre Ensemble" un film de Anna Karina (1973) avec Bob Askloff, Anna Karina et Monique Morelli. Sortie Nationale en salles le 14 Février 2018

Premier film d’Anna Karina en tant que réalisatrice qu’elle interprète également aux côtés de Michel Lancelot. "Vivre ensemble" a été conçu en quatre semaines et demi en 1972.

Le film en résumé... Alain, la trentaine, est professeur d’histoire et mène avec Sylvie une vie bien rangée. A Saint-Germain-des-Prés, il rencontre Julie, une fille fantasque et très libre. Alain quitte Sylvie, et s’installe chez Julie. L’insouciance le gagne, il finit par ne plus aller travailler. Pour les vacances, Julie décide d’aller avec Alain à New York où ils s’immergent dans la bohème de Greenwich Village et rencontrent les activistes de Central Park...

Certaines scènes et séquences sont la preuve des talents de metteure en scène de Anna Karina, des prédispositions à la hauteur de l’enthousiasme de François Truffaut qui lui écrivit une très belle lettre pour la féliciter.

Actrice, réalisatrice -ex-compagne de Daniel Duval, Anna Karina est née au Danemark en 1940. Elle y commence sa carrière de chanteuse de cabaret, mannequin et actrice de publicité et de courts-métrages.

1958, elle se rend à Paris où démarre sa carrière d'actrice. Anna Karina refuse le rôle de Jean Seberg dans "A Bout De Souffle" de Jean-luc Godard, mais apparaît dans "Le Petit Soldat" du réalisateur.

1961, Anna Karina et Jean-Luc Godard se marient. La comédienne apparaît ensuite dans plusieurs films du réalisateur : "Une Femme Est Une Femme", "Alphaville", "Vivre Sa Vie", "Pierrot Le Fou". Ils divorcent en 1967, font un dernier film ensemble "Made In Usa".

1973, Anna Karina fait ses débuts derrière la caméra avec "Vivre Ensemble" dans lequel elle joue également. En plus d'être comédienne, elle compose et joue de la musique. Sa collaboration avec Serge Gainsbourg a marqué les esprits avec la chanson "Sous le soleil exactement".

