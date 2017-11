Avec Alain et Pierre Souchon "Le Soldat Rose à la fabrique de jouets" Le presquel de la saga !

"Le Soldat Rose à la fabrique de jouets" Concert exceptionnel à L' Olympia - mercredi 22 novembre - avec tous les artistes. Réserver ! Y aller ! C'est ici !

L''album dès le 24 novembre en CD, vinyle et digital, composé par Alain Souchon, Pierre Souchon et Ours, écrit par Pierredo Burgaud et réalisé par Regis Ceccarelli. Le casting de choix réunit Alain Souchon, Jean-Louis Aubert, Sandrine Kiberlain, Calogero, Zazie, Renan Luce, Laetitia Casta, Hugh Coltman, Olivia Ruiz et Gaëtan Roussel.

Le livre pour le jeune public dès le 2 novembre en petit et grand format (BMG Edition/ Distribution SOFEDIS) L'histoire racontée par Edouard Baer est illustrée par Robin Feix (Louise Attaque).

Soldat Rose, tout le monde connaît. L’épisode dans le grand magasin, puis sa suite dans l’orphelinat. Reste une question à laquelle personne n’a jamais répondu : pourquoi est-il rose ? Cette troisième et dernière aventure nous emmène dans la fabrique de jouets, là où le soldat a été fabriqué.

C’est un prequel ! Un épisode qui se passe avant le premier épisode. Dans cette usine, nous allons suivre les aventures de notre Soldat (pas encore rose donc !) et d’une troupe de jouets pour tenter de sauver une ballerine de la poubelle.