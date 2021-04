Avec Vladimir Cosma, compositeur aux inoubliables 500 musiques de films ! sur la scène du Grand Rex, Paris

"La bonne musique de film, c'est la bonne musique tout court. Elle se doit d'être populaire et savante." Vladimir Cosma

Comment des œuvres composées pour le cinéma, devenues immensément populaires, qui sonnent si familièrement aujourd’hui aux oreilles de trois générations, sont revisitées, réorchestrées réarrangées et dirigées par leur propre créateur ! Anthologie la plus complète à ce jour, en un album

Double album pour 50 ans de succès : "Vladimir Cosma Live !" > Label Larghetto

Cet album est le reflet de la tournée triomphale 2016-2017 de Vladimir Cosma à la tête de l’Orchestre National de Roumanie, son pays natal !

Vladimir Cosma, grand compositeur de plus de 500 musiques de films est aussi un orchestrateur, dirigera un orchestre symphonique de 180 musiciens et chanteurs, des solistes exceptionnels, et des invités surprise !Le site de l'artiste...

, © Grand Rex, Paris

Vladimir Cosma, compositeur de génie, talentueux mélodiste qui sait harmonieusement passer de la mélodie sentimentale aux compositions classiques et jazz, prodigieux orchestrateur, dirigera sur la scène duGrand Rex, Paris 2e, trois concerts exceptionnels les 15, 16 et 17 octobre 2021.

, © Grand Rex, Paris

Au programme : Rabbi Jacob, La Boum, L’As des As, Diva, Le Grand Blond avec une chaussure noire, Destinée, Le Dîner de cons, L’Amour en héritage, La Chèvre... et d'autres œuvres célèbres & inédites dans de nouvelles versions de concert !

♫Étonnez-moi Benoît-Générique début♪Rythmes gitans : Jo Privat et Les Manouches de Paris –Label Columbia CTX 40.396 ♪James Brown et son groupe The JB's ! ♪Franz Schubert : Polonaise ♫Générique fin ♫Étonnez-moi Benoît par Françoise Hardy (texte Patrick Modiano & musique Hughes de Courson) – Label Virgin 8406382

♫Étonnez-moi Benoît - Programme