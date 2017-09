Anne Sylvestre est au Théâtre le 13e Art-Italie pour fêter ensemble ses 60 ans de chanson !

Le spectacle "60 ans de chanson ! Déjà ??" de Anne Sylvestre accompagnée au piano par Nathalie Miravette, au violoncelle par Isabelle Vuarnesson et aux clarinettes par Chloé Hammond. Création les 6,7,8 et 10 octobre 2017

Réserver ! Y aller !... Théâtre LE 13ÈME ART 2 Av. d’Italie, Paris 13e

"60 ans de chanson ! 60 ans à ne vivre que par, pour, avec et à travers les chansons. Si j’avais pu imaginer ça, le jour où j’ai débarqué avec ma guitare, mes trois accords, quelques couplets pas trop mal fichus et un trac d’enfer, peut-être que j’y aurais regardé à deux fois … mais j’ai plongé et me voilà. Le plus inquiétant, c’est que j’y ai pris de plus en plus de plaisir et que ce n’est pas fini …

Les chansons de ce spectacle (60 ans déjà non sans blague ??) je les ai choisies un peu pour moi, beaucoup pour vous, ou l’inverse : des anciennes, des récentes, des connues et des méconnues …. Vous verrez bien. De toute façon, on sera ensemble ! Je vous attends" Anne Sylvestre