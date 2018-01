Ancienne chanteuse de cabaret, d’opérette, de "La Chance aux Chansons"… Josy Andrieu !

A 20 ans, Jean Renzulli lui offre sa place dans les premiers galas d’un débutant de 18 ans... Johnny Hallyday ! Des tournées avec Georges Jouvin, Pierre Perret, Joe Dassin, Georgette Lemaire, Michel Fugain... Suivront les Tournées "Gabriel Granger" dans le nord de la France avec Les Chats Sauvages, les Quatre Barbus, Roland Gerbeau, Albert Raisner...

Celui qui deviendra son mari, André Bernard crée une troupe artistique "Les Amis de la Chanson". Elle fait des débuts très prometteurs sur les scènes les plus renommées de Marseille : "L’Alcazar", "Le Gymnase", "Les Variétés".

1961, Josy Andrieu à Paris se produit dans des cabarets réputés : "La Tête de l’Art", "Le Concert Pacra", "Le Franc Pinot", "Chez Ma Cousine", "Bobino" avant de devenir en 1963 à l’ABC, deux saisons, la jeune première de l’opérette "Le Temps des Guitares" de Raymond Vincy, Marc-Cab et Francis Lopez, marquant le retour de Tino Rossi.

A la télévision, Aimée Mortimer lui consacre l'émission "Le Temps de la Chance" où Josy Andrieu chante, danse, joue la comédie… Elle signe un contrat avec la firme CBS, pour laquelle elle enregistre une dizaine de disques.

1966, son mari André Bernard est le manager de Manitas de Plata, pour des récitals à travers le monde. Le couple ayant une petite fille Marie-Flore, Josy Andrieu va renoncer à ce métier.

1976, Josy Andrieu revient sur scène pour devenir l’héroïne de "Ma Belle Marseillaise", opérette de Marc-Cab et Georges Sellers, celle de "Un de la Canebière" et de "Au Pays du Soleil" de René Sarvil et Vincent Scotto.

1983, Josy Andrieu fait ses débuts de comédienne au théâtre créant le premier rôle féminin d’une pièce de Jean-Marie Pelaprat "Belli". 1990, il fera encore appel à elle pour créer sa pièce "L’Anglais". 1984, c’est à Ginette Garcin, son amie de toujours, que Josy Andrieu doit sa rencontre avec Pascal Sevran "La Chance aux Chansons". Elle sera l’une des pensionnaires favorites de sa célèbre émission !

1988, sur la scène de L’Eldorado, Josy Andrieu est Mitzi dans la seule opérette viennoise de Francis Lopez "Rêve de Vienne" avec Mathé Altéry. 1989, Josy Andrieu crée le rôle de "La Goulue" dans "La Belle Otéro" de Francis Lopez. Elle marque ce personnage, qui a inspiré Toulouse-Lautrec, avec une interprétation, haute en couleurs et d’une étonnante humanité.

Parallèlement, Yves Robert lui fait tourner une très jolie scène racontée par Jean-Pierre Darras en voix-off dans son film réalisé d’après les souvenirs d’enfance de Marcel Pagnol "Le Château de ma Mère".

1991, Josy Andrieu tourne pour la télévision "Le Bar du Cimetière" de Serge Martina, avec Henri Génès. La même année, Josy est sur la scène du Casino de Paris, pour une série de spectacles où elle est en première partie du Golden Gate Quartet.

A partir de 1994, Josy Andrieu est engagée par les "Tournées Paris-Magenta" pour plus de 100 galas à travers la France, dont elle est la tête d’affiche.

1996, Philippe Bouvard et Patrick Garachon, nouveaux directeurs de Bobino, l'engage pour être la Vedette américaine des "Matinées de Bobino". Sortie d'un CD avec la chanson écrite pour elle par Pascal Sevran "Belle comme la France".

2000, Charles Aznavour lui offre la création de "L’Amour c’est tout un Ar" qui sera un nouveau CD produit par Marianne Mélodie, on y trouve la dernière chanson (1996) de Henri Contet "J’écoutais parler ses yeux". 2002, aux côtés de Ginette Garcin et de Michel Orso, Josy Andrieu joue et chante "Au Soleil de Vincent Scotto" à l’affiche du Théâtre Mouffetard.

2005, Josy Andrieu crée avec succès une fantaisie musicale de Sabine Jeangeorges et André Bernard "Pomme d’Amour". Le thème évoque l’univers de la Fête foraine, du cirque, des saltimbanques. Cette création s’est jouée en 2005 au Théâtre de l’Odéon de Marseille. Le CD de "Pomme d’Amour" est édité chez Marianne Mélodie.

2015, Serge Hureau et Olivier Hussenot du Hall de la Chanson, création d'un spectacle original consacré aux chansons de Reda Caire. Ils accueillent Josy Andrieu en Guest-Star au théâtre Paris-Villette. Josy Andrieu a fait ce métier qu’elle aimait avec Passion ! Texte de Marie-Flore Bernard

ÉTONNEZ-MOI BENOÎT - GÉNÉRIQUE DÉBUT : ♫RHYTMES GITANS : JO PRIVAT ♫JAMES BROWN ET SON GROUPE THE JB's : SAME BEAT PAR JO PRIVAT ET LES MANOUCHES ♫FRANZ SCHUBERT : POLONAISE

ÉTONNEZ-MOI BENOÎT - GÉNÉRIQUE FIN : ♫PATRICK MODIANO / G. LOUVAIN : ÉTONNEZ-MOI BENOÎT PAR FRANCOISE HARDY - ALBUM 33T MODE 509 191/ VIRGIN 8406382

♫Programme

♫Georgius (1891-1970) : Tu n’lis donc pas les journaux (Georgius) - De l'album "Georgius : L'amuseur public N°1" - Label Marianne Mélodie 575634

♫Darius Milhaud (1892-1974) : Suite Provençale Op. 152. The Concert Arts Orchestra, Darius Milhaud (direction) - De l'album " Darius Milhaud conducting his Suite Provençale" - Label Capitol Records ‎ P 8358

♫Josy Andrieu (1939-) : Les artistes ♫Josy Andrieu : "C'est Moi Que Je Suis La Goulue" de "La Belle Otéro" opérette en 2 actes (Francis Lopez / Daniel Ringold) - Orchestre direction Tony Motta - De l'album "Francis Lopez - La Belle Otero" - Label WH Records 66823

Le temps des Guitares : Tino Rossi, Josy Andrieu, Arlette Patrick, Rita Cadillac...

♫Tino Rossi (1907-1983) : le Temps des guitares (Francis Lopez / Raymond Vinci) - De l'album "Le Temps des Guitares - Opérette de Francis Lopez" - Label Marianne Mélodie 2015

♫Josy Andrieu : Jolie Manitas (Eddy Marnay / ROSSO/ BALIARDO) - Label CBS 3066

♫Joan Baez (1941-) : Milanese Waltz - Marie Flore (Joan Baez) - De l'album "Joan Baez ‎– Blessed Are…" - Label Vanguard ‎ VSD-6570/1

♫Josy Andrieu : Belle comme la France (Pascal Sevran / Michaël et Maurice Larcange) - Label Discover Records 20087.2

♫Charles Aznavour (1924-) : Le temps (Charles Aznavour / Jeff Davis) - De l'album "Charles Aznavour ‎– Hier Encore (1995)" - Label EMI ‎ 834966 2

♫Georges Bizet (1838-1875) : L'Arlésienne, Suite. Orchestre Nationale de France, direction Seiji Ozawa - Coffret "Seiji Ozawa : The Complete Warner Recordings" - Label Warner Classics 0825646139514

♫Franz Lehár (1870-1948) : Frasquita Acte II, final. Orchestre direction Marcel Cariven - Label Vega V305828

♫Josy Andrieu : Si le pont d'Avignon (Serge Hureau)

♫Josy Andrieu : Un garçon pour m'aimer (Francis Lopez / Raymond Vinci) Orchestre direction Armand Migiani - De l'album " Le temps des guitares (opérette) - Tino Rossi" - Label Columbia SCTX 340 519

♫Fernand Sardou (1910-1976) : Soleil du midi (Fernand Sardou) - De l'album "Soleil Du Midi - Sketch Provençal Sur Des Chansons Ensoleillées (1958)" - Label Decca ‎ FM 133 628

Serge Elhaïk présente... Escale à Londres

♫Russ Conway (1925-2000) : The Westminster Waltz (Robert Farnon) Orchestre Geoff Love - De l'album “Russ Conway ‎– Roll The Carpet Up / The Westminster Waltz (1957) - Label Columbia ‎DNZ.10136

♫Buckingham Banjos : That's A-Plenty (Lew Pollack. Ray Gilbert) - De l'album "Buckingham Banjos - Banjo Spectacular" - Label London 452 494

♫Robert Farnon : Peanut Polka et Jumpin' Bean (Robert Farnon). Orchestre Philarmonique de Londres, direction Robert Farnon - De l'album " Robert Farnon, London Philharmonic Orchestra ‎– Live From The Royal Festival Hall, London (1974)" - Label Pye Records ‎ NSPH 400

♫Ron Goodwin : Thème "Miss Marple" (Ron Goodwin) Orchestre direction Ron Goodwin - De l'album “Golden Sounds of Ron Goodwin” - Label Disky GS 863652