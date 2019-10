Alain Souchon, Légende de la chanson française est de retour ! 15e album "Âme Fifties" - Sortie 18 octobre

Pour ce nouvel album, une évocation d'une époque sans tomber dans la nostalgie, Alain Souchon a travaillé avec ses deux fils : Pierre, musicien chanteur, producteur, et Charles qui a sorti trois albums sous le nom d'Ours...

Album :"Alain Souchon - Âme Fifties" -Label Parlophone / Warner Music France

Coup d'envoi d'une tournée de 41 dates, le 26 octobre 2019 à Courbevoie, Amiens, Bruxelles, Caen, Rouen, Grenoble, Toulouse, Bordeaux, Strasbourg, Nancy, Marseille, Nantes, Genève, Le Festival Les Nuits de Fourvière à Lyon...

À Lille sur la grand’place

Par un jeu subtil de glaces

J’avais son profil de face

Elle a glissé l’argent sous la tasse

S’est levée je l’ai perdue

J’aurai dû

C’est presque toi, presque moi

Ces amoureux dans la cour

C’est presque nous, presque vous...

Paroles : Alain Souchon, Édouard Baer / Musique : Pierre Souchon, Ours

À Paris, Alain Souchon donne rendez-vous les 14, 15, 16 et 17 novembre 19 au Dôme de Paris-Le Palais des Sports.

