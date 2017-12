À Vienne, la valse a un nom : Strauss ! "Johann Strauss, le père, le fils et l’esprit de la valse" par Alain Duault

Alain Duault signe dans la collection Classica un ouvrage virevoltant sur la création de la valse au début du 19e à Vienne, sur les scandales que provoquèrent cette danse nouvelle faisant voler les jupons, l’incroyable histoire familiale des Strauss et leur formidable succès "Les rois de la valse" mais aussi, l’histoire d’un siècle.

Alain Duault pour son livre "Johann Strauss, le père, le fils et l’esprit de la valse" Où trouver ce livre ? version papier, en version numérique Éditions Actes Sud

À Vienne, la valse a un nom : Strauss ! De Johann père à Johann fils en passant par Josef ou Eduard, c’est aussi l’histoire d’une famille où tout n’a pas été bleu comme le Danube et où le chic et la chance ont parfois croisé le douloureux et le sordide sans se calquer, loin s’en faut, sur le célèbre rythme à trois temps.

En parcourant l’histoire du XIXe siècle (Johann Strauss père naît en 1804, Johann Strauss fils meurt en 1899), de Vienne au prisme de l’étonnante aventure de cette dynastie. En complément, on retrouve, comme toujours dans la collection “Classica”, une bibliographie et une discographie, ainsi qu'une chronologie détaillée de ce siècle des Strauss.

Poète et écrivain, animateur de télévision et de radio, éditorialiste et directeur artistique de Viva l’Opéra ! Alain Duault est rédacteur d’Opéra Online. Musicologue et sans doute l’un des meilleurs connaisseurs de l’opéra en France, Alain Duault y assure le rôle de "passeur" idéal entre cet art lyrique qu’il connait parfaitement, ces artistes et créateurs qu’il fréquente depuis toujours, et ce public qu’il aime et veut toujours passionnément emmener avec lui sur ces chemins multiples de l’art lyrique.