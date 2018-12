À l'affiche ! "Azor" avec Emmanuel Bex & Pierre Méchanick - Théâtre de l'Athénée-Louis-Jouvet, Paris

Piquante, cette comédie des erreurs, pas de deux à plusieurs entre rupins et voyoucratie, témoigne aussi de l’hédonisme insouciant du Paris l’Entre-Deux-Guerres, quitte aux plus torrides révélations...

À l'affiche ! "Azor" - du 20 décembre 18 > 13 janvier 19 -Réserver ! Y aller !Théâtre de l'Athénée-Louis-Jouvet, 7 rue Boudreau, Paris 9e

♫Étonnez-moi Benoît-Générique début ♫Rythmes gitans : Jo Privat et Les Manouches de Paris - Label Columbia CTX 40.396 ♫James Brown et son groupe The JB's ! ♫Franz Schubert : Polonaise ♫Générique fin ♫Étonnez-moi Benoît par Françoise Hardy (paroles Patrick Modiano & musique H. de Courson) Album 33T Mode 509 191 & CD Virgin 8406382

