Hommage à Claude Bolling (1930-2020) Artiste aux multiples facettes - Inventeur de la crossover music !

"Claude Bolling,musicien protée, a touché à tous les genres et tous les styles avec une égale réussite. À la tête de son Big Band ou à la fête aux images, il nous a donné tant de bonheur qu'au-delà des bravos qui saluent le départ de chaque artiste, deux mots me viennent aux lèvres en cette triste fin d'année : "Merci, Monsieur."Claude Lemesle - Auteur, Président d’honneur de la Sacem

"Claude Bolling,vient de nous quitter après une formidable carrière de pianiste de jazz d’abord, puis de compositeur de musiques très différentes, pour le cinéma, et aussi d’une variété incroyable d’œuvres inspirées par toutes les musiques : classique, chanson, musique orchestrale... Ses "tubes" sont célèbres au-delà de nos frontières et nous perdons en cette fin d’année un ami de tous les musiciens."Jean-Claude Petit - Compositeur et chef d’orchestre, Président d’honneur de la Sacem

Né à Cannes le 10 avril 1930, Claude Bolling - site de l'artiste...

♫Étonnez-moi Benoît-Générique début♪Rythmes gitans : Jo Privat et Les Manouches de Paris –Label Columbia CTX 40.396 ♪James Brown et son groupe The JB's ! ♪Franz Schubert : Polonaise ♫Générique fin ♫Étonnez-moi Benoît par Françoise Hardy (texte Patrick Modiano & musique Hughes de Courson) – Label Virgin 8406382

♫Étonnez-moi Benoît - Programme

Serge Elhaïk, présente... Claude Bolling

♪Claude Bolling (1930-2020) :Au Temps De La Consommation (piano, composition, arrgts Claude Bolling) – De l'album "Claude Bolling ‎– Jingle Boogie (1974)" – LP label Biram 6325 628

Everybody loves my baby

But my baby don't love nobody but me

Nobody but me

Yes...

Everybody wants my baby

But my baby don't want nobody but me

That's plain to see!

I'm his sweet Judy

And he is my loving man !

♪Brigitte Bardot (1934-) :Everybody Loves My Baby (Spencer Williams / Jack Palmer) arrgts, orchestre direction Claude Bolling – De l'album "Brigitte Bardot ‎– The Early Years (1995)" – Label Discomagic Records ‎Drive 628

♪Claude Bolling (1930-2020) :L’étrange Monsieur Duvallier. Michel Ganot, siffleur (_c_omposition, arrgts, orchestre direction Claude Bolling) – De l'album “Télé Tubes - Volume 1” – Label Play Time ‎PL 9202

“Universal autorise pour la 1ère fois l’édition du légendaire quartet féminin des années 60 chez Frémeaux & Associés, la maison de disques de Claude Bolling.” Patrick Frémeaux

♪Claude Bolling & Les Parisiennes :Les Parisiennes (Frank Gérald / _c_omposition, arrgts, orchestre direction Claude Bolling) – De l'album "Claude Bolling - L'intégrale Les Parisiennes" – Label Frémeaux & Associés FA491

♪Claude Bolling Big Band : _Borsalino (c_omposition, arrgts, orchestre direction Claude Bolling) – De l'album “Claude Bolling Big Band – Cinemadreams (1996)" – Label Milan 74321 35501-2