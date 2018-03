France Musique en direct et en public du Salon de l'Agriculture - Avec Dany Brillant & Périco Légasse

Étonnez-moi, Benoît ! au Salon de l'Agriculture - Parc des expositions de la Porte de Versailles de Paris... http://www\.salon\-agriculture\.com

"... Aujourd'hui, les vaches se laissent inspirer par Mozart dont la musique, paraît-il est utilisée dans certains élevages pour produire du bon lait. Périco Légasse viendra nous en parler et nous évoquerons aussi les expériences musicales dans le domaine de l'oenologie.

Mais ce rendez-vous sera surtout une occasion de mettre l'honneur deux grands artistes qui n'ont jamais renié la musique populaire qu'on fredonnait encore, il n'y a pas si longtemps, dans les bals de campagne

Le chanteur Dany Brillant pour la sortie de son nouveau disque ; et l'accordéoniste Daniel Colin, qui a grandi dans le Jura avant de conquérir Paris et qui jouera pour nous, en direct, quelques valses et polkas." Benoît Duteurtre

**Alors, bienvenue au salon de l'Agriculture pour Etonnez-moi, Benoît **

