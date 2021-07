Valentin Tournet et la Chapelle Harmonique

Né en 1996,Valentin Tournet, gambiste et chef d'orchestre, a fondé La Chapelle Harmonique en 2017. Il dirige cet ensemble instrumental et vocal dans des oeuves de Bach et Rameau qu'ils ont interprétées au Château de Versailles, aux Festivals d'Auvers-sur-Oise, de Beaune, St-Denis, à Radio France...

Valentin Tournet, Directeur musical de la Chapelle Harmonique, © Photo by Manuel Braun