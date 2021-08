Anastasia Kobekina, violoncelle

Saluée par Michel Le Naour dans Classica, Anastasia Kobekina, "cette jeune violoncelliste à la sonorité profonde et ductile, prend place parmi les instrumentistes les plus captivants de la nouvelle génération". La voici dans des oeuvres de Chostakovitch, Miaskovski, Stravinsky et Vivaldi.

La violoncelliste Anastia Kobekina, © Photo by Julia Altukhova