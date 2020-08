Le programme classique de Julien Hanck : de Mahler, Schnittke à Prokofiev, souvenirs de lieux chers

Après Tchaikovsky, la pampa de Ginastera, la Bohême de Dvořák, la Hämeenlinna chérie de Sibelius… Combien de lieux chers ont-ils inspiré de chefs-d’oeuvres inoubliables ?

Avec Alexandra Soumm nous évoquerons enfin Prokofiev, Tanguy, et Bernstein, ange tutélaire de son engagement humaniste et pédagogique.

“Tout le monde chasse au bonheur. On peut être heureux partout. Il y a seulement des endroits où il semble qu’on peut l’être plus facilement qu’à d’autres. Cette facilité n’est qu’illusoire : ces endroits soi-disant privilégiés sont généralement beaux, et il est de fait que le bonheur a besoin de beauté, mais il est souvent le produit d’éléments simples. Celui qui n’est pas capable de faire son bonheur avec simplicité ne réussira que rarement à le faire, et à le faire durable, avec l’extrême beauté. ”

Jean Giono, La Chasse au Bonheur

Une artiste se raconte en trois morceaux :

Ce matin les disques de chevet de la violoniste Alexandra Soumm :

· Sergei Prokofiev, 1er Concerto op.19, par David Oistrakh, le London Symphony Orchestra, Lovro von Matacic.

· “Cercle” d'Eric Tanguy, sur un poème d'Alexandra Soumm, première mondiale. Armelle Khourdoïan, soprano, Suzanna Bartal, piano.

· Mass, de Leonard Bernstein, “Half of the people” et Agnus Dei .

L’été et la rentrée d’Alexandra Soumm :

· les 11 et 12 Août au Festival de Deauville

· 15 Août, diffusion de la 3ème Promenade du Jardin Musical, autour des Naïades, mis en ligne sur Youtube, Apple Podcast, et Spotify

· 30 Août, à Maison de la Radio de Berlin, avec le Deutsche Symphonie Orchestre Berlin, sous la direction d’Ariane Matiakh

· 3 Novembre et 17 Janvier avec l’Orchestre de Cannes sous la direction de Benjamin Lévy

· 8 Janvier à l’Auditorium du Louvre avec Illya Amar au vibraphone

Le choix d'un auditeur :

Programmation musicale

Dvorak

Symphonie n°9 et American suite

Suite américaine en La Maj op 98b B 190 : Allegro

Orchestre de Bamberg

Robin Ticciati, dir

2014

Gustav Mahler

Das Lied von der Erde : Das Trinklied vom Jammer der Erde

New Phillharmonia Orchestra

Otto Klemperer, dir.

Fritz Wunderlich, ténor

Christa Ludwig : The complete recitals on Warner Classics

2018

Alberto Ginastera

Pampeana n°2 op 21 - arrangement pour violoncelle et orchestre à cordes Ari Rasilainen : chef d'orchestre, Orchestre de La Radio De Munich, Sol Gabetta : Violoncelle

Album Sol Gabetta joue Saint-Saëns Tchaikovsky et Ginastera Label Rca (82876759512) Année 2006

Giovanni Pacini

Stella di Napoli Stella di Napoli : Ove t'aggiri o barbaro (Acte I Sc 6) Air de Stella et choeur

Gabriella Tucci (4/08/1929 – 9 /07/ 2020), soprano

Giuseppe Verdi

Aïda :

Numi pietà del mio dolor (Acte II Sc 1) Air d'Aïda

O cieli azzurri (Acte III) Aïda

Gabriella Tucci, soprano

George Schick : chef d'orchestre, Orchestre Du Metropolitan Opera de New York

Félix Mendelssohn

Trio avec piano n°1 en ré min op 49 : 4. Finale

Julia Fischer, violon

Daniel Muller-Schott, violoncelle

Jonathan Gilad, piano