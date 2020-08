Le programme classique de Julien Hanck : Lucia Popp, Günter Wand, destinées miraculeuses

“Mademoiselle, vous êtes un phénomène” c’est ainsi que Schwarzkopf apostrophe la jeune Lucia Popp, Reine de la Nuit à 25 ans. Enfin, avez-vous déjà entendu 5ème Symphonie plus décantée que celle de Günter Wand, brucknérien de la maturité ?

“Toute œuvre d’art est l’enfant de son temps et, bien souvent, la mère de nos sentiments. Ainsi de chaque ère culturelle naît un art qui lui est propre et qui ne saurait être répété. Tenter de faire revivre des principes d’art anciens ne peut, tout au plus, conduire qu’à la production d’œuvres mort-nées. ”

Kandinsky, Du spirituel dans l’art, et dans la peinture en particulier

Un artiste se raconte en trois morceaux :

Ce matin les disques de chevet du pianiste Jean-Baptiste Doulcet :

·F. Mendelssohn - War March of the priests (extrait de "Athalia") int. : Leonard Bernstein - New York Philharmonic 1967

· Judee Sill - The Kiss (extrait de l'album "Heart fool" , 1973)

·S. Prokofiev - Concerto pour piano n°2 op.16 en Sol mineur , 1er mouvement. Int. Yuja Wang - piano / Lionel Bringuier - direction / Tonhalle Orchester

L’été et la rentrée de Jean-Baptiste Doulcet :

· 10-13 septembre : Aarhus Kammermusik Festival, Danemark. Récitals de musique de chambre avec le Oistrakh String Quartet, Jonatha Swensen, David Munk-Nielsen..... et un duel d'improvisation à deux pianos avec Oscar Micaelsson

· 26 septembre : Récital solo à Pont-Ar-Gler en Bretagne (Schumann, Doulcet et improvisations sur des thèmes du public)

· 4 Octobre : Les musicales de Gadagne (Schumann, Liszt, et transcriptions des lieder de Schumann par Liszt)

· 8 Octobre : (Schumann, Liszt, et transcriptions des lieder de Schumann par Liszt)

· 9 Octobre à 20h : Improvisations live autour de Beethoven pour la radio danoise (DR P2 Radiochannel)

Le choix d'un auditeur :

Programmation musicale

Piotr Ilitch Tchaïkovski

Florian Noack : Piano

Le lac des cygnes suite op 20a : Scène - réduction pour piano

LABEL : ARS PRODUKTION ARS 38 148

2014

Wolfgang Amadeus Mozart

Otto Klemperer, Nicolai Gedda : Ténor, Tamino, Berry Walter :

Baryton (voix), Papageno, Philharmonia Orchestra

La flûte enchantée : Hm hm hm hm (Acte I) Duo Tamino

Papageno

LABEL : EMI 7634512

1964

Wolfgang Amadeus Mozart

Otto Klemperer, Lucia Popp : Soprano, La reine de la nuit,

Philharmonia Orchestra

La flûte enchantée : Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen

(Acte II) Air de la Reine de la Nuit

LABEL : EMI 7634512

1964

Anton Bruckner

Gunter WandOrchestre Symphonique Allemand De Berlin

Symphonie n°5 en Si bémol Maj WAB 105 : Adagio

LABEL : PROFIL PH09042

1991

Diego Ortiz

Jordi Savall, Hesperion XXI

Romanesca - pour ensemble instrumental

LABEL : ALIA VOX AV9820

2001

Fazil Say

Eliahu Inbal Orchestre National de France

Pièces pour piano et orchestre : Obstinacy / Pour piano et

orchestre

LABEL : NAIVE RECORDS V 4954

2000

Fazil Say

Fazil Say : Piano, Nicolas Altstaedt : Violoncelle

Four cities : Sivas - pour violoncelle et piano

Four cities : Bodrum - pour violoncelle et piano

LABEL : WARNER CLASSICS 190295867249

2017

Carlos Surinach

Jacek Kaspszyk, Daniel Blanch : Piano, Sinfonia Varsovia

Concerto pour piano et orchestre (1973): Vivace con fuoco

LABEL : COLUMNA MUSICA 1CM0167

Serge Rachmaninov

André Prévin, Bernard Walton : Clarinette, Orchestre Symphonique

De Londres

Symphonie n°2 en mi min op 27 : 2. Allegro molto

LABEL : Sony Classical LSC2899

2018

Jean Sibelius

Anne Sofie von Otter : Mezzo-soprano, Bengt Forsberg : Piano

Under strandens granar op 13 n°1 - pour mezzo-soprano et

piano

LABEL : BIS CD-757

1994

Jean Sibelius

Anne Sofie von Otter : Mezzo-soprano, Bengt Forsberg : Piano

Drömmen op 13 n°5 - pour mezzo-soprano et piano

LABEL : BIS CD-757

1994

Jean Sibelius

Anne Sofie von Otter : Mezzo-soprano, Bengt Forsberg : Piano

Skogsraet / La nymphe des bois - pour mezzo-soprano et

piano

LABEL : BIS CD-757

1994

Karol Szymanowski

Simon Rattle, Leif Ove Andsnes : Piano, Orchestre Symphonique

De La Ville De Birmingham

Symphonie n°4 op 60 : 3. Allegro non troppo ma agitato ed

ansioso - symphonie concertante pour piano et orchestre

LABEL : WARNER CLASSICS 0825646200511

1999

Chick Corea.

Armando’s Rhumba

LABEL : Concord

2019

Felix Mendelssohn

Leonard Bernstein New York Philharmonic

Athalia : War March of the priests

LABEL :

1967

Felix Mendelssohn

The kiss (live BBC)

Judee Sill

LABEL :

Serge Prokofiev

Lionel Bringuier, Yuja Wang : Piano, Tonhalie Orchester

Concerto pour piano n°2 op 16 en Sol mineur : Andantino -

Allegretto

LABEL