Le programme classique de Nathalie Moller : Gershwin, Bernstein, Rachmaninov, Philip Glass ...

Programmation musicale

Chuck Berry

Back in the USA

CHESS

Leonard Bernstein

On the town : 3 épisodes de danse : Times square

Orchestre du Minnesota Edo de Waart, direction

ERATO

Aaron Copland

Concerto : rather fast - pour clarinette, harpe, piano et orchestre à cordes

Andreas Ottensamer, clarinette

Orchestre Philharmonique de Rotterdam Yannick Nezet-Seguin, direction

DGG

Benny Goodman Ensemble

Sing, sing, sing (with a swing)

BOF Swing kids

James Horner, direction

HOLLYWOOD RECORDS

George Gershwin

It ain't necessarily so

BOF Porgy and Bess

André Prévin, direction

CBS

George Gershwin

Porgy and Bess : Summertime

Ella Fitzgerald, chant

Louis Armstrang, trompette

VERVE

Sam Cooke

A change is gonna come

ABKCO RECORDS

Darius Milhaud

Concerto op 323 - 1er mouvement / pour harpe et orchestre

Frédérique Cambreling, harpe

Orchestre de l'Opéra National de Lyon Kent Nagano, direction

MUSIFRANCE

Philip Glass

Concerto pour violon : Mouvement no 1

Gidon Kremer, violon

Orchestre Philharmonique de Vienne Christoph von Dohnanyi, direction

DGG

Fred Astaire

Top hat, white tie and tails

VERVE

Gene Kelly

Singin' in the rain

BOF Singin' in the rain

CBS

George Gershwin

An American in Paris

Orchestre Philharmonique de New York Leonard Bernstein, direction

SONY

Serge Prokofiev

Lieutenant Kije op 60 : Romance

Orchestre National de France Lorin Maazel, direction

CBS

Traditionnel

Nobody knows the trouble I've seen

Barbara Hendricks, soprano

EMI

Traditionnel

Go Down Moses

Louis Armstrong, chant

BDMUSIC

Serge Rachmaninov

Vocalise op 34 no 14

Kathleen Battle, soprano

Margo Garrett, piano

DGG

Serge Rachmaninov

Danses symphoniques op 45 : Lento assai - allegro vivace

Orchestre Symphonique de Londres André Prévin, direction

EMI

Marvin Gaye

What's going on

MOTOWN RECORDS